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Cüneyt Çakır’ın saçları sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçının en çok konuşulan konularından biri de hakem Cüneyt Çakır'ın saçları oldu.
11:2423 Ocak 2018
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Cüneyt Çakır’ın saçları sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri de hakem Cüneyt Çakır’ın saçları oldu. FIFA kokartlı hakemin saçındaki renk değişimi dikkatlerden kaçmadı. Maça dökülmüş ve seyrek saçlar için kullanılan ‘toppik’ sprey boya sıkarak çıktığı tahmin edilen Çakır’ın ekrana gelen görüntüsü twitter’da gündem oldu. Çakır’ın farklı renk tonundaki saçları için onlarca yorum yapıldı.

Etiketler
Cüneyt Çakır galatasaray kayseri saç sosyal medya
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