Cüneyt Çakır’ın saçları sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçının en çok konuşulan konularından biri de hakem Cüneyt Çakır'ın saçları oldu.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri de hakem Cüneyt Çakır’ın saçları oldu. FIFA kokartlı hakemin saçındaki renk değişimi dikkatlerden kaçmadı. Maça dökülmüş ve seyrek saçlar için kullanılan ‘toppik’ sprey boya sıkarak çıktığı tahmin edilen Çakır’ın ekrana gelen görüntüsü twitter’da gündem oldu. Çakır’ın farklı renk tonundaki saçları için onlarca yorum yapıldı.

cüneyt çakir o kadar para kazaniyosun kendine kaliteli bi saç boyasi al pic.twitter.com/Hpyyl56486 — zeze (@zeyynepnk) 22 Ocak 2018

Cüneyt Çakır saç boyasını tutturamamış, ofsayt pozisyonunu mu tutturacak — Canberk Çarkçı (@cnbrkcrkc) 22 Ocak 2018

Cüneyt Çakır’ın saç boyası hangi markaysa kullanmayın kızlar. — us (@lukunku21) 22 Ocak 2018

cüneyt çakır neden kızıl saç ektirmiş ya gördükçe kahkaha atıyorum — Gülşen (@gulsenna) 22 Ocak 2018

Cüneyt Çakır’ın saç rengi gözümü alıyor. — İlhan Ekiz (@ilhan__ekiz) 22 Ocak 2018

cüneyt çakır’ın o saç ne ya topik yerine tarçın serpmiş gibi ahajsjdjdjdkdj — elif (@elifnagme1905) 22 Ocak 2018

Cüneyt Çakır saçını mı boyatmış, farklı renkte saç mı ektirmiş maç sonuna kadar bunu düşüneceğim. — Barni Barantaş (@byukkara) 22 Ocak 2018

Cüneyt Çakır ve kafasına döktüğü renkli topik. Keşke saç ektirseydin üstad o nasıl görüntü öyle — Sezer (@szrzy) 22 Ocak 2018