Cüneyt Çakır Kayserili hakemler ile bir araya geldi

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kadir Has Stadı'nda oynanan Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Cüneyt Çakır, maç öncesi Kayserili hakemler ile bir araya geldi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemlecileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Nuri Kahançer ile beraberindeki hakemler Cüneyt Çakır ile yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ı kaldıkları otelde ziyaret ettiler. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul ile başkanlığa seçilen Nuri Karahançer, Çakır ve yardımcılarına maç öncesinde başarılar diledi. Ziyarete Kayseri’nin genç hakemleri Levent Yeşilyurt, Şeymanur Çakmak, Yaşar Özçetin ve Fatih Yıldırım’da katılarak CüneytÇakır’ın tecrübelerinden yararlanma imkanı buldu.