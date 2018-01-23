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Burak Yılmaz’dan iyi haber

Atiker Konyaspor maçından sonra ağrıları olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın, yapılan kontrollerin ardından Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı anlaşıldı.
13:2723 Ocak 2018
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Burak Yılmaz’dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un golcü futbolcusu Burak Yılmaz´ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.

Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR´ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11´deki yerini alması bekleniyor.

23 Ocak 2018 Trabzonspor`un yıldızı Burak Yılmaz tahta oturdu Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor. İlgili Haberi Oku

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burak yılmaz Fenerbahçe trabzonspor
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