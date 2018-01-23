Beşiktaş’ın süper yeteneği Talisca kimdir? Boyu kaç, nereli?

Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından Beşiktaş'ı sırtlayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca kimdir, nereli ve hangi mevkide oynuyor merak ediliyor. İşte Talisca'nın kim olduğunu merak edenler için boyu, yaşı, kilosuna kadar özgeçmişi ve futbol hayatı hakkında bilinmeyenler...

Her sezon başında hakkındaki transfer dedikodular sona ermeyen Beşiktaş’ın sambacı yıldızı Talisca adeta her hafta takımını sırtlayan isim oluyor. Futbol kariyeri birbirinden güzel gollerle ve çalımlarla dolu Talisca kim olduğu, futbolculuk geçmişi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Lig’in en önemli futbolcularının başında gelen Talisca kimdir, boyu, yaşı kaç, hangi takımlarda oynadı? İşte Talisca’nın kim olduğunu merak edenler için yıldız futbolcunun geçmişi…

TALİSCA KİMDİR?

Türk futbolseverler tarafından adı sıkça telafuz ediliyor olsa da kim olduğu, nasıl bir geçmişi olduğu pek bilinmeyen Talisca, 1 Şubat 1994 yılında Brezilya’nın Feira de Santana şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine EC Bahia’da başladı. 2013 yılında kulübün A takımına yükselmeyi başaran yıldız isim, yeteneği sayesinde genç yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1.91’lik uzun boyu ve adeta bir silah gibi kullandığı sol ayağı ile 10 numara mevkiinde görev yapan futbolcu merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

19 YAŞINDA BENFİCA’YA TRANSFER OLDU

Genç yaşta birçok kulübü peşinden koşturmayı başaran Brezilyalı, 2014 yılında 4 milyon avro bedelle Portekiz’in Benfica kulübüne transfer oldu. Benfica forması giydiği iki sezonda da düzenli olarak şans bulan Talisca, alt yaş gruplarında da Brezilya formasını 4 kez giyip, 1 gol atmayı başardı. Anderson Talisca, Benfica forması ile bugüne dek çıktığı 78 karşılaşmada toplam 20 gol atıp, 4 asist yaptı.

2016 YILINDA BEŞİKTAŞ’A GELDİ

2016-2017 sezonu öncesinde Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen Talisca, kendinden bekleneni fazlasıyla yerine getirerek adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. İlk sezonunda Beşiktaş formasıyla ligte çıktığı 22 karşılşamada 13 gol atma başarısını gösteren sambacı, takımıyla çıktığı 9 Avrupa maçında da 3 gol attı.

SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Talisca’nın bonservisini elinde bulunduran Benfica, futbolcunun serbest kalma bedelini 45 milyon Euro olarak belirledi. Elinde satın alma opsiyonunu bulunduran Beşiktaş ise 21 milyon Euro ödeyerek Talisca’nın bonservesini alabilir.