Beşiktaş Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

Şampiyon Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak ikinci tura yükselen Beşiktaş'ın rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Peki, Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli mi yayınlanacak? İşte tüm futbolseverlerin merakla aradığı Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları...

Grubunu lider tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’na kalmaya hak kazanan Beşiktaş ilk maçında Bayern Münih ile karşılacak. Peki kara kartallar ikinci tur karşılaşmalarını ne zaman, saat kaçta, nerede oynacayak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı futbol severler tarafından araştırılan ilk maç Vodefona Arena’da mı olacak yoksa Allianz Arena’da mı oynanacak? Kadın spiker Semahat Özdoğan’ın anlatacağı açıklanan Bayern Münih Beşiktaş maçı hakkında merak edilen maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45’te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Vodafone Park Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45’te TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINI KİM ANLATACAK

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarının 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Tivibu Spor 2’den canlı yayın olarak izleyebilecekleri maç spiker Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.