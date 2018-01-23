Aziz Yıldırım’dan protestocu taraftarlar için flaş karar

Göztepe maçında tribünlerin önce kendisini, ardından da takımı ve Aykut Kocaman'ı protesto etmesinden rahatsız olan Aziz Yıldırım, emri verdi; 'Bulun onları!'

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında başlayan protestolar sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; tepkilerden rahatsız olduğunu maç sonrası yaptığı açıklamalarda da dile getiren Aykut Kocaman, başkan Aziz Yıldırım’a dert yandı.

“Deplasmanda gibiyiz” diyen Kocaman, bu protestoların takıma zarar verdiğini ifade ederek bunun önüne geçilmesini talep etti.

Tribündeki tepkilerden nasibini alan Başkan Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak konu hakkında kapsamlı bir rapor istedi. Fatih Altaylı`dan canlı yayında olay sözler! Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Spor Saati' programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

ÖMÜR BOYU MEN ALACAKLAR

Stattaki kamera görüntülerini inceleyen yöneticiler, taraftarlar arasına sızan münferit kişilerin, tribünleri galeyana getirerek protestoları tüm stada yaydığını öne sürdü.

Bu kişilerin ve grupların bulunmasını isteyen Yıldırım’ın, bu kişilerin passoliglerin iptal edilmesini sağllayıp, ömür boyu Ülker Stadı’na girmemeleri için elinden gelen her şeyi yapacağı bildirildi.

Emniyetten de yardım isteyen yöneticiler, polisin elindeki görüntülerde yera lan ve stat kameralarından tespit ettiği kişiler hakkında işlem başlatacak.