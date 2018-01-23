Avustralya Açık’ta Nadal şoku! Sakatlanınca veda etti
Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yılın finalisti dünya 1 numarası Rafael Nadal ile Hırvat Marin Cilic karşılaştı.
Cilic setlerde 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Nadal’ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.
Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi.
Maç 2-2 devam ederken sakatlığından ötürü devam edemeyen Rafael Nadal, çeyrek finalde Cilic karşısında turnuvaya veda etti. Nadal’ın çekilmesiyle yarı finale yükselen Marin Cilic’in rakibi, çeyrek finalde Bulgar Grigor Dimitrov’u 3-1’le geçen İngiliz Kyle oldu. Hırvat raket Cilic böylece 2010’dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.