Avustralya Açık’ta Nadal şoku! Sakatlanınca veda etti

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık Çeyrek Finali'nde sakatlarak elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yılın finalisti dünya 1 numarası Rafael Nadal ile Hırvat Marin Cilic karşılaştı.

Cilic setlerde 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Nadal’ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.

Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi.

Maç 2-2 devam ederken sakatlığından ötürü devam edemeyen Rafael Nadal, çeyrek finalde Cilic karşısında turnuvaya veda etti. Nadal’ın çekilmesiyle yarı finale yükselen Marin Cilic’in rakibi, çeyrek finalde Bulgar Grigor Dimitrov’u 3-1’le geçen İngiliz Kyle oldu. Hırvat raket Cilic böylece 2010’dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.