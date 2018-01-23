Atiker Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan: “Beraat ettim”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un eski başkanı Ahmet Şan, yargılandığı FETÖ davasında ilk duruşmada beraat etti.

Atiker Konyaspor Kulübü eski Başkanı Ahmet Şan, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ‘Bylock' kullandığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Tutuksuz yargılanan Ahmet Şan'ın telefon numarası ‘Mor Beyin' yazılımı kurbanları arasında yer almıştı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmayı Ahmet Şan'ın ailesi, avukatları, Konyasporlu bazı taraftarlar ve AK Parti eski İl Başkanı Musa Arat da takip etti. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Ahmet Şan, 21 Ağustos 2017'de sosyal medyada ‘Bylock’ kullandığı yönündeki paylaşımlar üzerine geldiği Konya Adliyesi’nde, hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisine ulaşarak ifade verdiğini hatırlattı.

Servet Çetin `şantaj` davasında beraat etti! İlgili Haberi Oku

Bylock yüklü olduğu ileri sürülen cep telefonu hattının daha önce yöneticiliğini yaptığı Kombassan Holding tarafından kendisine verildiğini ve bu hattı 1 yıl sonra kendi üzerine kaydettirdiğini anlatan Şan, gizli haberleşme programını hiç görmediğini ve yüklemediğini savundu. 15 Temmuz sonrası FETÖ üyelerinin birbirlerine gönderdiği ‘Darbe girişimini lanetleyin' şeklinde yazıya cep telefonunda rastlandığının sorulması üzerine Şan, telefonunda kıble pusulası ve namaz vakitleri ile ilgili programlar yüklü olduğunu dile getirerek, “Böyle bir mesajı hatırlamıyorum. Takip ettiğim haber sitelerinden kalmış bir haber olabilir” dedi. Şan, evinde yapılan aramada ele geçirilen FETÖ liderinin yazdığı ‘Sonsuz Nur' isimli kitabın hediye edilmiş olabileceğini, Bank Asya hesabının da çalıştığı holdingde maaş hesabı olarak açıldığını, aktif kullanılmadığını bildirdi.

2001 yılından itibaren apartman sakinleriyle sohbet amacıyla bir araya geldiklerini ancak bunun bir ‘Cemaat' toplantısı olmadığını anlatan Ahmet Şan'ın bu sözleri üzerine tanık Mali Müşavir Ali Egemen dinlendi. Tanığın aynı yöndeki beyanları üzerine Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın iradesi dışında Mor Beyin yazılımı nedeniyle Bylock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğini, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı için beraatını istedi. Mahkeme heyeti de Ahmet Şan'ın beraatına karar verdi.

Antalyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili 5 gözaltı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların üzerinden yanıcı ve kesici aletler ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Beşiktaş taraftarının maça gelirken taşıdığı aletler şoke etti! İlgili Haberi Oku

AHMET ŞAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Beraat kararının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Şan, şunları söyledi:

”Suçlandığım dosyadaki tek suç delili olan telefonda 13 kez ‘Bylock’ girişi bulunduğu tespitinin Türkiye genelinde 11 bin 480 kişide olduğu gibi iradem dışında yine hain terör örgütü FETÖ’nün yine hain planı olan Mor beyin yazılı kaynaklı olduğu hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi ve beraat ettim.”

‘Bylock’ suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdiği 21 Ağustos tarihinde Konya ve Konyaspor ile Konya siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri süren Şan, ”21 Ağustos, şahsım üzerinden Konya’yı, Konyaspor’u ve Konya siyasetini dizayn etme girişimlerinin milatı olmuştur. 22 Ağustos tarihinde 54 yıllık yaşantım boyunca, ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başına öne eğecek hiç bir eylemim ve meşru örgütle bağlantım olmadığını kamuoyuna ifade etmiştim. Adeta çocuklarımdan ayırmadığım Konyaspor’u ve Konyaspor camiasını bu linç girişiminden etkilenmemesi adına aklanıp döneceğim diyerek yıllarca gururla başkanlığı yaptığım Konyaspor başkanlığından istifa etmiştim” dedi.

Trabzonspor`un yıldızı Burak Yılmaz tahta oturdu Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla dönüş yapan Burak Yılmaz, gol krallığı tahtına oturdu. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bordo-mavililerin gol umudu olan Burak Yılmaz'ın, sarı-lacivertli takıma karşı 6 golü bulunuyor. İlgili Haberi Oku