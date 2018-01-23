Aboubakar Beşiktaş’ı icraya verdi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübü icraya verdi.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübü icraya verdi. Kiralık anlaşması sona ermesinin ardından Portekiz’e dönen Aboubakar, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye gitti. İstanbul 33. İcra Müdürlüğü, Beşiktaş kulübü hakkında icra takibi başlattı.

Javier Hernandez`in menajerinden Beşiktaş açıklaması Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 29 yaşındaki Meksikalı forvet Javier Hernandez'in menajeri, yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

İşte Beşiktaş’ın KAP’a konu ile ilgili yaptığı açıklama: