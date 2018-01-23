Abdurrahim Albayrak: ‘Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz’

Galatasaray'da yönetime geri dönen Abdurrahim Albayrak, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in başkanlığa seçilmesiyle birlikte geri dönen Abdurrahim Albayrak, Kayserispor’u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir deplasmandan çıktıklarını belirten Albayrak, transfer için de konuşurken, “Bu maçtan çok korkuyordum. 13 puan gibi 3 puan aldık. Fatih Terim hocama teşekkür ediyorum, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hoca ile transfer konuşmadık. Mazbata alındıktan sonra hoca ile oturup konuşacağız ve elimizden gelen neyse yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’DA KİMSENİN PARASI KALMAZ”

Oyunculara acil 5 milyon euroluk ödeme yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösteren idareci, “Ödeme bir önceki yönetimin dönemine ait olmasına rağmen mazbata almamış yönetim hakkında haber yapan, yaptıranlara üzülüyorum. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz, bunu herkes iyi bilmeli.” diye konuştu.

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