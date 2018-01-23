23 Ocak transfer gündemi: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Transfer döneminin son haftasına girilirken Beşiktaş ve Galatasaray transferleri bitirmeye hazırlanıyor. Transfer döneminin bombasını dünyaca ünlü futbolcu Robinho ile patlatan Sivasspor imza töreninde şov yapacak. Sol bek Filip Novakla takıma katarak rahatlayan Trabzonspor başka takviyeler yapmak için arayışlarını hızlandırdı. Fenerbahçe kiralık formülüyle takımı güçlendirmek istiyor. İşte 23 ocak transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları...

Yeni başkanın da desteğini arkasına alan Fatih Terim’li Galatasaray takıma bir sol bek bir de forvet transfer etmek istiyor. Forvet hattında takviye yapmak isteyen aradığı golcüyü Süper Lig’de buldu. Transfer döneminde taraftarını hayal kırıklılığına uğratan Fenerbahçe ise kiralık formüyle zorlayacak. İşte 23 Ocak transfer gündemi…

BEŞİKTAŞ VAGNER LOVE TRANSFERİ İÇİN BASTIRIYOR

Cenk Tosun’nun ardından yeni golcüsünü bulmakta zorlanan Beşiktaş, transferde rotasını yeniden Süper Lig’e çevirdi. Vagner Love transferi için Alanyaspor’la sözlü olarak iletişime geçen Fikret Orman, Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor’a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı yıldız Vagner Love’ın da bu transfer için oldukça istekli olması Beşiktaş’ın transfer için elini güçlendirdi. Kulübü Alanyaspor’a “Bırakın Beşiktaş’a gideyim” mesajını gönderen sambacının transferi için görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY YUNAN HOLEBAS’I GÖZÜNE KESTİRDİ

Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle transfer politikası değişen Galatasaray, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen sessizliğini koruyor. Transfer girişimlerinden istediği sonucu alamayan Galatasaray, sol bek için Yunan Holebas'ı gözüne kestirdi.

Jose Holebas’ın kulübü Watford’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Galatasaray’ın bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SİVASSPOR ROBİNHO’YU İSTANBUL’A GETİRDİ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü isim Robson De Souza (Robinho) Sivas’a geldi. Robinho’yu havaalanında kulüp yetkilileri ve yüzlerce taraftar karşıladı.

Robinho için bugün saat 16.00'da taraftarların katılımıyla 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek. Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti.

İŞTE DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Antalyaspor’da Samuel Eto’o, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Eto’o’yu transfer etmek isteyen kulüpler arasında Beşiktaş da var. (Fanatik)

Adı sol bek arayışındaki Fenerbahçe ile anılan Chelsea'li Rahman Baba, bir kez daha Schalke'ye kiralanıyor. (Fanatik)

Forvet hattını daha güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leicester City'in Nijeryalı golcüsü Ahmed Musa'nın peşinde. (Fotomaç)