Yenge maçın önüne geçti!
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçı izleyenler arasındaki bir isim dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu’nda Göztepe’yi 2-1 yenerken tribündeki bir isim kameralara yansıdı.
Yayıncı kuruluş kameralarının yakın planda çektiği ismin Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin olduğu anlaşıldı.
Kariyerine Göztepe’de devam eden Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde de sıkça tribündeki yerini alıyordu.
Emel Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Güzel isim Göztepe formasıyla da pozunu vermeyi ihmal etmedi.