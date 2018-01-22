Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GÖZTEPE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Yenge maçın önüne geçti!

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçı izleyenler arasındaki bir isim dikkatlerden kaçmadı.
08:1722 Ocak 2018
0
Yenge maçın önüne geçti!

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu’nda Göztepe’yi 2-1 yenerken tribündeki bir isim kameralara yansıdı.

Yayıncı kuruluş kameralarının yakın planda çektiği ismin Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin olduğu anlaşıldı.

Kariyerine Göztepe’de devam eden Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde de sıkça tribündeki yerini alıyordu.

Emel Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Güzel isim Göztepe formasıyla da pozunu vermeyi ihmal etmedi.

20 Ocak 2018 Selçuk Şahin: `Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabiliriz ama...` İlgili Haberi Oku

Etiketler
Emel Şahin Fenerbahçe göztepe selçuk şahin
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER