TFF 1. LİG | Gazişehir Gaziantep 3-0 Samsunspor

Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'e 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak, Özgür Can, Ahmet Kesim, Sinan, Gökhan, Mehmet (Webo dk. 81), Erdem, Adama Ba (Muhammet Himmet dk. 72), Junior, Uğur, Okan (Tugay Kaçar dk. 68), Del Vale

Yedekler: Necati, Murat Ceylan, Yasin, Mustafa Sami, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Samsunspor: Sifakis, Ercan, Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Erkam, Kenan, Oğuz (Gökay dk. 73), Enes İslam (Chibuike dk. 46), Samaras, Göksu, Muhammet Beşir (Ayite dk. 46)

Yedekler: Furkan, Kemal, Samed, Furkan Yıldırım, Angan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Özgür Can (dk. 28 pen.) Delvale (dk. 83), Webo (dk. 89 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe (Samsunspor), Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 25. dakikada ceza alanında topla buluşan Özgürcan Özcan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Özgürcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Oğuz’un ceza sahası çizgisine yakın bölgeden vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL! 83. dakikada topla buluşan Del Vale Çalımlarla ceza alanı içerisine girerek yaptığı vuruşta ağları sarstı. 2-0

GOL! 89. dakikada hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Webo penaltıyı gole çevirdi. 3-0