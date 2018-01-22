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TFF 1. LİG | Denizlispor 3-1 Adanaspor

Sahasında Adanaspor'u konuk eden Denizlispor, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
20:3422 Ocak 2018
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TFF 1. LİG | Denizlispor 3-1 Adanaspor

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral

Denizlispor: Asil Kaan, Canberk, Alperen Babacan, Cenk, Kerem Can, Burak, Hasan (Berkan dk. 64), Barış (Taşkın dk. 87), Kappel, Cihan (İsmail dk. 68), Ziya

Yedekler: Zeki, Tahacan, Veli, Alperen,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adanaspor: İrfan Can, Onur, Vinicius, Renan, Gökhan, Bekir, Koman (Berkan dk. 81), Tevfik (Bahattin dk. 62), Ronei, Oğuz Han, Magaye (Ahmet dk. 86)

Yedekler: Hayrullah, Emrecan, Abdülaziz, Yakup

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Barış (dk. 45), Berkan (dk. 71 ve 78) (Denizlispor), Bahattin (dk. 74) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Gökhan Süzen (dk. 75) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Kappel, Berkan (Denizlispor), Ronei (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Gelişen Denizlispor atağında sağ kanatta topla buluşan Kappel, rakibini geçip sert vurdu, top kalecide kaldı.

19′ Kerem Can'ın sol kanattan ortasında yakın mesafeden Kappel'in vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı.

34′ Koman'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tevfik'in sert vuruşu kalecide kaldı.

39′ Ronei'nin kullandığı serbest vuruşta Magaye'nin kafa vuruşunda top kaleci Asil Kaan'da kaldı.

GOL! 45′ Ziya'nın ceza alanı içinde arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Barış kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

GOL! 71′ İsmail’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselden Berkan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

GOL! 74′ Hızlı gelişen Adanaspor atağında Oğuzhan'ın ortasına Bahattin arka direkte kafa ile vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL! 78′ İsmail sağ kanattan ortasında topu Berkan ile buluşturdu. Berkan'ın yerden şutunda top ağlara gitti. 3-1

Etiketler
adanaspor denizlispor tff 1ç lig
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