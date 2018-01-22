TFF 1. LİG | Denizlispor 3-1 Adanaspor
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral
Denizlispor: Asil Kaan, Canberk, Alperen Babacan, Cenk, Kerem Can, Burak, Hasan (Berkan dk. 64), Barış (Taşkın dk. 87), Kappel, Cihan (İsmail dk. 68), Ziya
Yedekler: Zeki, Tahacan, Veli, Alperen,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Adanaspor: İrfan Can, Onur, Vinicius, Renan, Gökhan, Bekir, Koman (Berkan dk. 81), Tevfik (Bahattin dk. 62), Ronei, Oğuz Han, Magaye (Ahmet dk. 86)
Yedekler: Hayrullah, Emrecan, Abdülaziz, Yakup
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Barış (dk. 45), Berkan (dk. 71 ve 78) (Denizlispor), Bahattin (dk. 74) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Gökhan Süzen (dk. 75) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Kappel, Berkan (Denizlispor), Ronei (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
13′ Gelişen Denizlispor atağında sağ kanatta topla buluşan Kappel, rakibini geçip sert vurdu, top kalecide kaldı.
19′ Kerem Can'ın sol kanattan ortasında yakın mesafeden Kappel'in vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı.
34′ Koman'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tevfik'in sert vuruşu kalecide kaldı.
39′ Ronei'nin kullandığı serbest vuruşta Magaye'nin kafa vuruşunda top kaleci Asil Kaan'da kaldı.
GOL! 45′ Ziya'nın ceza alanı içinde arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Barış kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
GOL! 71′ İsmail’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselden Berkan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
GOL! 74′ Hızlı gelişen Adanaspor atağında Oğuzhan'ın ortasına Bahattin arka direkte kafa ile vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1
GOL! 78′ İsmail sağ kanattan ortasında topu Berkan ile buluşturdu. Berkan'ın yerden şutunda top ağlara gitti. 3-1