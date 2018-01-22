Anlamadığım şu, Brezilya Milli Takım hocası Tite'nin yardımcıları Fenerbahçe maçına gelsinler, izlesinler gayet doğal. Ama Türkiye'den milli takıma çağırmak için bir futbolcu izleyeceklerse öyle yanlış maçlara değil Beşiktaş maçına gidecekler, Talisca'yı izleyecekler ve direkt Rusya'ya gidecek milli takıma dâhil edecekler.

Antalyaspor müsabakasında Beşiktaş yine topa sahip olan, oyunun hâkimiyetini elinde bulunduran ve kazanmak için futbol adına hem kanatları çok iyi kullanan hem de merkezden yapmış olduğu akınlarla çok etkili olan taraftı. Hakemin yanlış bir kararla nizami bir golü vermemesine rağmen Beşiktaş yine sahadan iyi futbol oynayarak istediği üç puana ulaşmış oldu. İki kanatta oynayan Quaresma ve Babel'in performansı üst düzeydeydi. Gol atamasa da Negredo da takıma daha büyük katkılar sağlayacağının sinyallerini verdi.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Atiba ve Oğuzhan'ın performans olarak daha iyi olmaları gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem de takımı sonuca taşıyan iki önemli oyuncu olarak mutlaka form grafiklerini çok daha yukarıya taşımalılar. Sahanın yıldızı olması itibariyle ofansif anlamda takımını sonuca taşıyan en önemli oyuncu Talisca, ikinci bir santrfor gibi ceza sahasına çok iyi giriyor, orta sahada topa sahip olduğunda oyunun yönünü çok çabuk değiştiriyor ve merkezden topu ayağına aldı mı adam geçerek şut atıyor veya asist yapıyor. Bu da yetmiyor merkezden yapmış olduğu verkaçlarla gol atıyor, pozisyonlar üretiyor. Kanatlardan gelen ortalarda takımına goller kazandırıyor. Bu kadar önemli değerlere sahip bir oyuncunun bonservisini Beşiktaş mutlaka almalı, ona sahip olmalı. Ayrıca Brezilya milli takımı yetkilileri de Talisca'yı bir an önce görüp onu Dünya Kupası'na hazırlamalı.