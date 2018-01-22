Survivor All Star’da yarışacak Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı nereli?

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler var, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. İsmi açıklanan yarışmacılardan olan Adem Kılıçcı Survivor All Star'da ünlüler takımında yarışacak. Turabi'den Hilmicem'e kadar birçok efsane yarışmacının olacağı Survivor 10 Şubat'ta başlayacak. Merakla beklenen Survivor'da 2017 yılında performansıyla göz doldurmuştu. Peki 2018 Survivor'da da yarışacak olan Adem Kılıçcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Adem Kılıççı hakkında merak edilenler...

Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı kaç yaşında ve nereli? Survivor All Star 2018’de ünlüler takımında yer alacak olan Adem Kılıççı hakkında özel bilgileri merak ediliyor. Fenomenleşen yarışma programı Survivor'da tekrar yarışacak olan Adem Kılıççı kimdir?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden olan Adem Kılıççı, 1986 Ağrı doğumludur. Adem Kılıççı boksördür ve İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. Kendisi hakkında Ağrı'nın gururu yakıştırılması yapılmaktadır.

OGEDAY’A KARŞI FİNALDE KAYBETTİ

Survivor 2017’ye ünlüler takımından katılan Adem Kılıççı, Ogeday ile birlikte canlı SMS oylamasına çıkmış halk oylaması sonucunda Survivor 2017 ikincisi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2018’de mücadele edeceğini açıklan Adem Kılıçcı, “Yarım kalan bir hikayemiz var” sözleriyle bu sene de iddialı olduğunu belirtmişti.

Survivor 2018 All Star’da yer alacak Adem Kılıççı, İtalya'nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara'da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları'nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda altın madalya almaya hak kazandı.

KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio'da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio'ya gidememiştir.