Sivasspor, Robinho transferini açıkladı sosyal medya yıkıldı!
Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor transferde bombayı Robinho ile patlattı… Resmi internet sitesinden Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklayan Yiğidolar Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Daha önce Roberto Carlos ve Cicinho gibi önemli yıldızları şehre getiren ve adından söz ettiren Sivasspor Robinho transferinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Brezilya ve Real Madrid’de birlikte oynayan 3 dünya yıldızını Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşayan Sivas, Robinho transferinin ardından twitter’da popüler oldu.
Sosyal medyada Robinho'nun Sivas'a gelişiyle ilgili birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı. İşte o paylaşımlar…
Robinho bu soğukta Sivas’ta 5 maça falan çıkar maksimum.
— eks (@ikolatasii) 22 Ocak 2018
roberto carlos, cicinho ve robinho vatsapta sivas tayfa diye grup açmıştır şimdi carlos havaalanına giden tanıdık taksici nosu atıyor gruba görebiliyorum
— mert (@lanskrim) 22 Ocak 2018
Allah’ın bizi sınama şekli de Robinho’nun Sivas’a gitmesi sanırım. Helal olsun ne diyim..
— ahmet (@Balikcioglu24) 22 Ocak 2018
Adamlar öle veya böle robinho’yu alıyo, bizede şeysu. Durum böle olunca Dirar denen çöpe sevicilik yapılması normal.
— murat (@futacos) 22 Ocak 2018
Neee robinho sivas belediye başkanı mı olmuş
— Mibverine (@MibOffline) 22 Ocak 2018
Robinho sivasta ya laa pic.twitter.com/83X0BmzcH1
— EL Patron #mayıs2018 (@elpatroncakar) 22 Ocak 2018
#Robinho #Sivasspor a gelmiş. En son @Oficial_RC3 da bu kadar şaşırmıştık. Sivas çok acayip bi yer oldu. Kimse park kavgası yapmasın. :) :)
— Yusuf Çakmak (@yusufcakmak58) 22 Ocak 2018
sivasa gelen robinhobana gelmeyen sen..
— coolest monkey in the jungle (@advocate_smg) 22 Ocak 2018
Sivasspor'u sevmesem de Roberto Carlos, Cicinho, Robinho vizyon transferleridir. Keşke diğer Anadolu kulüplerimiz de böyle hamleler yapsalar. Sebebi imkansızlık değil, vizyonsuzluk…
— Harun Saglam (@harunsaglam) 22 Ocak 2018
Roberto Carlos, Cicinho ve Robinho’nun Brezilya ve Real Madrid’den sonra üçüncü ortak noktası Sivasspor oldu. pic.twitter.com/lkYFV9Dkcw
— Tanya (@1903kartallice) 22 Ocak 2018
Robinho zamanın en iyi forvetiydi.. Benim jenerasyondan olanlar bilir o ufak boyu cılız vücuduna rağmen nasıl o kadar çok gol atıyordu hep merak ederdik. Sivasspor için iyi transfer ama uyarak para kazanmak için gelmediyse tabii.
— Uğur Can Baydar (@BaydarUur) 22 Ocak 2018