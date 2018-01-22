Sivasspor, Robinho transferini açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor transferde bombayı Robinho ile patlattı… Resmi internet sitesinden Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklayan Yiğidolar Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Sivasspor Robinho transferini resmen açıkladı! Daha önce Brezilyalı efsane Roberto Carlos'u teknik direktör olarak şehre getiren Sivasspor şimdi de dünyaca ünlü Sambacı Robinho ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Daha önce Roberto Carlos ve Cicinho gibi önemli yıldızları şehre getiren ve adından söz ettiren Sivasspor Robinho transferinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Brezilya ve Real Madrid’de birlikte oynayan 3 dünya yıldızını Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşayan Sivas, Robinho transferinin ardından twitter’da popüler oldu.

Sosyal medyada Robinho'nun Sivas'a gelişiyle ilgili birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı. İşte o paylaşımlar…

Robinho bu soğukta Sivas’ta 5 maça falan çıkar maksimum. — eks (@ikolatasii) 22 Ocak 2018

roberto carlos, cicinho ve robinho vatsapta sivas tayfa diye grup açmıştır şimdi carlos havaalanına giden tanıdık taksici nosu atıyor gruba görebiliyorum — mert (@lanskrim) 22 Ocak 2018

Allah’ın bizi sınama şekli de Robinho’nun Sivas’a gitmesi sanırım. Helal olsun ne diyim.. — ahmet (@Balikcioglu24) 22 Ocak 2018

Adamlar öle veya böle robinho’yu alıyo, bizede şeysu. Durum böle olunca Dirar denen çöpe sevicilik yapılması normal. — murat (@futacos) 22 Ocak 2018

Neee robinho sivas belediye başkanı mı olmuş — Mibverine (@MibOffline) 22 Ocak 2018

Robinho sivasta ya laa pic.twitter.com/83X0BmzcH1 — EL Patron #mayıs2018 (@elpatroncakar) 22 Ocak 2018

#Robinho #Sivasspor a gelmiş. En son @Oficial_RC3 da bu kadar şaşırmıştık. Sivas çok acayip bi yer oldu. Kimse park kavgası yapmasın. :) :) — Yusuf Çakmak (@yusufcakmak58) 22 Ocak 2018

sivasa gelen robinhobana gelmeyen sen.. — coolest monkey in the jungle (@advocate_smg) 22 Ocak 2018

Sivasspor'u sevmesem de Roberto Carlos, Cicinho, Robinho vizyon transferleridir. Keşke diğer Anadolu kulüplerimiz de böyle hamleler yapsalar. Sebebi imkansızlık değil, vizyonsuzluk… — Harun Saglam (@harunsaglam) 22 Ocak 2018

Roberto Carlos, Cicinho ve Robinho’nun Brezilya ve Real Madrid’den sonra üçüncü ortak noktası Sivasspor oldu. pic.twitter.com/lkYFV9Dkcw — Tanya (@1903kartallice) 22 Ocak 2018