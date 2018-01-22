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Sivasspor, Robinho transferini açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Robinho'nun Sivasspor ile anlaşmaya vardığı haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süper Lig'e gelen Brezilyalı için ilginç paylaşımlar yapıldı...
14:1222 Ocak 2018
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Sivasspor, Robinho transferini açıkladı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in flaş takımlarından Sivasspor transferde bombayı Robinho ile patlattı… Resmi internet sitesinden Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklayan Yiğidolar Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

22 Ocak 2018 Sivasspor Robinho transferini resmen açıkladı! Daha önce Brezilyalı efsane Roberto Carlos'u teknik direktör olarak şehre getiren Sivasspor şimdi de dünyaca ünlü Sambacı Robinho ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Daha önce Roberto Carlos ve Cicinho gibi önemli yıldızları şehre getiren ve adından söz ettiren Sivasspor Robinho transferinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Brezilya ve Real Madrid’de birlikte oynayan 3 dünya yıldızını Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşayan Sivas, Robinho transferinin ardından twitter’da popüler oldu.

Sosyal medyada Robinho'nun Sivas'a gelişiyle ilgili birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı. İşte o paylaşımlar…

Etiketler
Robinho Sivas sosyal medya transfer
Son güncelleme: 14:22 | 22.01.2018
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