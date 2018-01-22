Selçuk Şahin’in Eşi Emel Şahin Kimdir?

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta yayıncı kuruluş kameralarının yakın planda çektiği ismin Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin olduğu anlaşıldı. Peki Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin kimdir, kaç yaşında ve ne zaman evlendiler ? İşte boyunun ve kilosunun dahi merak konusu olduğu, İnstagramında paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çeken Emel Şahin'in kim olduğu ile ilgili merak edilenler...

Kariyerine Göztepe'de devam eden Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin, Şükrü Saraçoğlu’nda oynanan Fenerbahçe Göztepe karşılaşması sırasında yayıncı kuruluş tarafından yakın planda çekilince tüm dikkatleri yeniden üstüne çekti. Eşi Selçuk Şahin’in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de sıkça tribündeki yerini alan Emel Şahin kim olduğunu, İnstagram adresini, kaç yaşında olduğunu merak edenler Google üzerinden arama yapıyor. İşte Zeynep Demirel'in kim olduğu hakkında bilinmeyenler…

EMEL ŞAHİN KİMDİR? İNSTAGRAM ADRESİ NE, KİMİNLE EVLİ?

05 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin ile evlenen Emel Şahin 24 yaşındadır. Evlenmeden önceki adı Emel Demiryürek olan Emel Şahin, eşi Selçuk Şahin’in Göztepe’ye transferinden önce oynadığı Fenerbahçe’deki maçlarında da sık sık tribünden takip ediyordu. İnstagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Emel Şahin, “emelessahin” adresinden günlük yaşamına dair fotoğraflarını paylaşıyor.