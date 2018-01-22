Robinho ikna edildi! Bu akşam Türkiye’ye geliyor…

Daha önce Brezilyalı efsane Roberto Carlos'u teknik direktör olarak şehre getiren Sivasspor şimdi de dünyaca ünlü Sambacı Robinho ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Süper Lig’in flaş takımlarından Sivasspor transferde bombayı patlattı.

Yiğidolar bir süredir görüşme halinde oldukları dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho’yu ikna etti. 1.5 yıllık ön protokol imzalanan Robinho’nun bu akşam Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Sivasspor yönetimi bu akşam İstanbul’da yapılacak görüşmede Robinho ile son detayları görüşecek. Maddi konularda anlaşmaya çok yakın olan tarafların bu görüşmenin ardından Sivas’a geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Robinho’nun Sivasspor'da görev almış vatandaşları Cicinho ve Roberto Carlos'u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.

Samet Aybaba: Robinho ile görüşüyoruz Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Robinho ve Tunay Torun ile transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geçtiğimiz günlerde Robinho transferini doğrulayarak, görüşmelerin sürdüğünü ve mali detayların konuşulduğunu belirtmişti.

ROBİNHO KİMDİR?

Kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City gibi önemli takımların forması giyen Brezilyalı yıldız Robinho, çıktığı 434 karşılaşmada 113 gol, 78 asistlik performans sergiledi. Son olarak Atletico Minerio forması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı. Robinho 2017 yılında çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı.