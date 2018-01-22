Rıdvan Dilmen’den Cüneyt Çakır’a: ‘Sana ne ya!’

Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olduğu karşılaşmanın devre arasında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır hakkında, "Cüneyt Çakır'ın bence karışmaması lazım artık maçlara. Cüneyt Çakır karışma Allah aşkına şu maça. Sana ne ya! Gölge etme maça. Tabii Galatasaray'ın ilk golü bana göre ofsayt. Denayer'in pozisyonu bana göre sarı kart. Galatasaray müthiş top oynuyor. Futbol konuşmak istiyoruz ama hakemler karışmasın artık dün aynı bugün aynı" dedi.

Galatasaray’ın deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadelenin devre arasında müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen’in hedefinde maçın hakemi Cüneyt Çakır vardı. Öncelikle oyunu, “Maçtan önce -tabii rakipleri kazanmış- Galatasaray’ın mutlak kazanması gereken bir maç gibi gözükse de telafi edebileceği fikstürü vardı. Fatih Terim’in maçlara iyi başlama geleneği vardır. Kayserispor çok pres yedi. Benzer pozisyonlarda iki gol attı Galatasaray. Gomis gollerini Eren attı” şeklinde yorumlayan Dilmen, Cüneyt Çakır hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Cüneyt Çakır’ın bence karışmaması lazım artık maçlara. Cüneyt Çakır karışma Allah aşkına şu maça. Sana ne abiciğim ya! Gölge etme maça. Tabii Galatasaray’ın ilk golü bana göre ofsayt. Denayer’in pozisyonu bana göre sarı kart. Galatasaray müthiş top oynuyor. Futbol konuşmak istiyoruz ama hakemler karışmasın artık dün aynı bugün yanı.

Yani Fatih Terim gelmiş pres yapıyorlar. Daha tempolu oyuncuları oynatmak istiyor hoca. Kayserispor deplasmanında 2-0 yapabiliyor. Galatasaray’ın 3. golü atma potansiyeli var.”

Galatasaray`ın Kayserispor`a attığı ilk golde Cüneyt Çakır`dan tartışmalı karar Galatasaray'ın Kayserispor maçında bulduğu ilk golde ofsayt tartışması yaşandı. İlgili Haberi Oku