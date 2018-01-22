ÖZET İZLE: Kayserispor Galatasaray maç özeti izle! İşte Galatasaray maçı geniş özeti

Ligde oynadığı deplasman maçlarında yüzü gülmeyen Galatasaray, Eren Derdiyok ve Rodrigues'in golleriyle 4 maç sonra rakip sahadan galip ayrıldı. Galatasaray Kayserispor maç özeti bile izleyenleri heyecandan yerinde oturtmayacak. Maçın başlangıcından itibaren kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta istekli bir oyun sergileyen Galatasaray, Kayserispor'u 3-1 yendi. Kayserispor Umut Bulut'un golüyle umutlansa da maçtan puan kazanmak için yeterli olmadı. Hakemin bitiş düdüğünü çaldığı an Galatasaraylı taraftarlar bol pozisyonlu Kayserispor Galatasaray maçının özetini aramaya başladı. Galatasaray Kayseri maçı özeti izlemek isteyen sabırsız taraftarlar kısa sürede Google'da Kayserispor Galatasaray özeti aramalarını üst sıralara taşıdı. Haberimizin içerisinde bulunan linkten gollü karşılaşmanın özeti izleyebilirsiniz. İşte Kayserispor Galatasaray maçı özeti ve karşılaşmaya dair önemli gelişmeler...

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinin kazandığı Süper Lig 18. haftasında Galatasaray’da haftayı 3 puanla kapattı. Baskılı ve hücüm oyununu benimseyen aslanlar, Eren Derdiyok 2 golüyle Kayserispor’a karşı kazandı. Yer yer Kayserispor’un Galatasaray’a karşı topla rakip yarı sahaya geçmekte zorlandığı ama ikinci yarıyla birlikte rakibine kafa tuttuğu karşılaşmanın bitmesiyle Galatasaray Kayserispor maç özetini izlemek isteyen futbolseverler özellikle Fatih Terim’le yeni bir döneme başlayan takımlarının bugün neler yapacağını merak ediyordu. Kayserispor Galatasaray maç özeti izleme linkini habermizde bulabilirsiniz… Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Kayserispor Galatasaray karşılaşmanın gollerini ve heyecanlı anlarını bulacağınız özeti izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanını kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmeyi başardığı maçta bulduğu ilk golde ofsayt tartışması yaşandı. Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 20 dakikada Eren Derdiyok ile 2 gol birden buldu. Ancak Galatasaray'ın bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yasin Öztekin'in Eren Derdiyok'a orta yapan Rodrigues'e verdiği pasın ofsayt olduğu savunuldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta golden sonra tecrübeli hakemin etrafını saran Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazda bulundular. Ancak Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi. Tartışmalı pozisyonu Kayserispor Galatasaray maç özeti içinde izleyebilecek futbolseverler, tartışmalı golü uzun süre sosyal medyada tartıştı.

Müsabakaya hızlı başlayan Galatasaray hücum presle rakibini zor durumlarda bırakırken 12'de ve 18'de Eren, arkadaşlarının kanattan içeri çevirdikleri toplarda fileleri bulmayı başardı ve Gomis'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta arkadaşını aratmadı. İkinci yarıya istekli başlayan Kayserispor 52'de Umut Bulut'un şık kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Ev sahibi kalan bölümde gol ararken Galatasaray'da sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, 80 ve 82'de oldukça net fırsatlardan faydalanamadı.

GALATASARAY 4 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligdeki son dış saha galibiyeti 8. haftada oynadıkları Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’a 5-1, Beşiktaş’a 3-0 ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Kayserispor maçıyla birlikte deplasman kabusu da sona eren Galatasaray rahat bir nefes aldı. Aslan bu sonuçla puanını 38 yapıp liderin bir puan gerisinde zirve takibini sürdürürken Kayserispor evinde üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 30 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY İLK 11’LER

Kayserispor: Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren

FATİH TERİM’E KEBAPÇI SELAHATTİN GÖNDERMESİ

Galatasaray’ın Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesi tribünlere Selahattin Aydoğdu maskesi ile gelerek Fatih Terim’e gönderme yapmak isteyen taraftarlara polis müdahalede bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'ın başındayken kavga ettiği Selahattin Aydoğdu, maça gelmese de adından söz ettirdi. Bazı Kayserispor taraftarları, Selahattin Aydoğdu maskeleri ile tribüne gelince kriz yaşanmasına neden oldu.

G.SARAY’DA 5 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Süper Lig’de 24 Aralık’ta Göztepe ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11’inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu.

MAÇTA ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 1 Karşılaşmanın ilk düdüğü ve zorlu 90 dakika başladı.

Dakika 3 Galatasaray maça baskılı başladı. Sarı kırmızılılar ilk dakikalarda sağ kanattan ataklarını olgunlaştırmaya çalışıyor.

Dakika 7 İlk bölümde Galatasaray baskısı karşısında Kayserispor topla rakip yarı sahaya geçmekte zorlandı.

Dakika 12 Gol Eren Derdiyok Galatasaray 1-0 öne geçti.

Dakika 15 Galatasaray golü bulduktan sonra da topa hükmetmeyi sürdürüyor.

Dakika 18 GOL! Selçuk'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Eren Derdiyok dokundu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi. Galatasaray Eren Derdiyok'un 2 golüyle üstünlünlüğünü devam ettiriyor.

Dakika 31 Umut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz, sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Deniz sıfıra inmek isterken Muslera kalesini terkedip topun sahibi oldu.

Dakika 52 GOL! Sol kanattan Güray’ın ortasında ön direkte Umut Bulut kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

Dakika 91 GOL! Ani gelişen Galatasaray atağında Ndiaye’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rodrigues, sert ve düzgün bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkarttı.