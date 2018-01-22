Nuri Şahin: ‘Neden ondan yararlanılmıyor?’

Dortmund'un yıldız ismi Nuri Şahin, milli takımı bırakmasıyla ilgili konuştu ve Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendirdi.

Milli takım kariyerini sonlandırma kararı veren Dortmund’un yıldızı Nuri Şahin, TRT Spor’a özel bir röportaj verdi.

Milli Takımı bırakmasının nedenini anlatan Nuri, Yıldıray Baştürk için de çağrı yaptı ve, “Büyük hedefim milli takım konusunda, Türk Milli Takımı’nın turnuvalara katılması. İspanya, Almanya, İtalya gibi her turnuvaya katılıp şampiyonluğa oynayacağız diye bir şey olamaz şu anda. Benim Avrupa şampiyonası öncesi hedefim, Bundesliga’da 200. maçımı oynayıp turnuvaya gitmekti. Şimdiki hedefim de Dünya Kupası’na katılıp, bırakmaktı, olmadı. Buradaki 7-8 aylık süreci Nuri birkaç maç daha oynasın diye düşünmedim. Milli Takım nasıl daha iyi yerlere gelir diye düşündüm. Ben Nuri Şahin olarak Milli Takım’a gitsem, bunun 5 tanesinde belki isim olarak Nuri oynayacak, 1 tanesinde Okay Yokuşlu oynayacak. Türk futbolu neden Yıldıray Baştürk’ten yararlanmıyor? Bu insan Ballon d’Or listesinde ilk 5’e girmiş tek Türk oyuncu. Bu insanı neden ortamlarına almıyorlar? Futbolu içinden gelenlerden iyi bilen bulamazsın. Emre Belözoğlu’nun Inter’de birlikte oynadığı oyuncuları saysak, 10 tane Ballon d’Or çıkar. Böyle insanlar katkı sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun’un Everton’a transferini de değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Cenk Tosun bizlerden daha da büyük örnek. Bizim gideceğimiz yol belliydi. Arda’nın Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayacağı belliydi, Allah’ın verdiği yetenekle. Ama Cenk Almanya’dan Gaziantepspor’a transfer olarak geri adım attı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’a gitmedi. Çalıştı, belki akşam tesislerde kaldı. Futbolu belki tesislerde kaldığı dönemde izleyerek öğrendi. İnanılmaz güzel hikaye, umarım bunun devamı gelir. Liverpool’da bu arada Türk marketi var, Türkiye’den zeytin götürmüş herhalde. Bana sorsun, Türk marketi var.” diye konuştu.

Mustafa Cengiz`den transferde Terim`e tam yetki! Seçim öncesi yapılan transfer görüşmelerinin sürmesini isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ahmed Musa ve sol bek transferi için Fatih Terim'den haber bekliyor. İlgili Haberi Oku