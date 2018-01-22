Mutlu gün kötü bitti… Metroya yetişmeye çalışan taraftarın feci kazası!

Superbowl oynama hakkı kazanan Philadelphia Eagles zaferi çılgınca kutlarken, bir Eagles taraftarının metro kazası sosyal medya gündemine oturdu

SKOR DIŞ HABERLER / Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) finalistler belli oldu. 13 yıl aradan sonra Superbowl oynayacak Philadelphia Eagles taraftarları büyük bir zafer sevinci yaşadı. Ancak bir taraftarın sevinci kursağında kaldı.

Eagles’ın Minnesota Vikings’i 38-7 mağlup ettiği maç sonrası metroya yetişmeye çalışan bir taraftar istasyondaki direklerden birine feci şekilde çarptı. Kazanın görüntüsü taraftar kamerasına takıldı.

Görüntü çok kısa sürede Twitter’da en çok paylaşılanlar arasında girdi.

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Bu yıl 52’ncisi düzenlenecek ve Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadyumu’nda oynanacak Super Bowl’un diğer ekibi ise New England Patriots oldu. Patriots, sahasında Jacksonville Jaguars’ı 24-20 mağlup ederek yeniden Super Bowl’da oynama hakkı elde etti.

Patriots’un başantrenörü Bill Belichick ve yıldız oyuncusu Tom Brady, 2001 sezonundan bu yana 8. kez Super Bowl’a yükseldi. Bu ikili birlikte çıktıkları yedi Super Bowl maçının beşinden zaferle ayrılmayı başardı.

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Philadelphia Eagles ise en son 1960 yılında NFL şampiyonluğu yaşamıştı.

Her iki takım bu sezon kendi konferanslarını 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider tamamladı.

52. Super Bowl, 5 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30’da oynanacak. Maçın devre arasında ünlü şarkıcı Justin Timberlake sahneye çıkacak.