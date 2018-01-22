Mustafa Cengiz: Fatih Terim nezaketen istifasını sundu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk kez ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fatih Terim’in nezaketen istifa teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediğini belirtti. İşte sarı kırmızılıların yeni başkanı Mustafa Cengiz’in özel açıklamaları…

‘İSTİFAYA HAZIRIM DEDİ’

Fatih hocamız gece beni aradı ve tebrik etti. ‘Önünüzü açmak için ekibimle istifaya hazırım’ dedi. Ben kendisine teşekkür ettim, projelerimin içinde kendisinin olduğunu hatırlattım. Kesinlikle beraber olacağımı söyledim.

Hayri Kozak: Fatih Terim`i alıp kapıya koyduk Galatasaray Divan Üyesi Hayri Kozak, TRT Spor'da katıldığı Spor Stüdyosu programında camia istediği için Fatih Terim'in Milli Takım'a gönderildiğini, Ünal Aysal ve ekibi tarafından kovulduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

‘GOMİS SAKATLIĞINDAN DOLAYI YOK’

Gomis’in alacaklarının ödenmemesi söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok. Gomis sakat ve o karakterde bir isim değil

‘SAHADA ÖLÜMÜNE MÜCADELE İSTİYORUZ’

Futbolculara bir tanıtma yaptım. Sahada ölümüne mücadele, biz galibiyete odaklanmalıyız ve hak ettiğimiz mücadele istiyoruz. Galatasaray her gün her saat ödeme durumunda. Bu mekanizmanın içerisinde ciro 1 milyar TL. Bu ödemeler Dursun Başkan devam etse de devam etmese de olacaktı. Bu ücret 5’ten de fazla. Destek sözle ve lafla olmaz. Lütfen Store’a gidin ve stokları boşaltın. Biz stadyuma gelmeniz ve dağılmanız için gerekeni yapacağız.

‘SOL BEK VE FORVET BAKIYORUZ’

Biz iki mevkiyi doldurmaya çalışacağız. Şu an Eren kardeşimiz var. Sevgili Fatih Hoca o kadar iyi bir Galatasaraylı ki bu kadro da yeterli dedi. Ben de taraftarda da bu ruhu arıyorum. Topyekün Galatasaray’ın ayağı kalkması için. Sol bek dışında forvet bakılıyor.