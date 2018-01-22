Mehmet Demirkol: Çuvallamasını isteyen geniş bir kitle var

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, günün öne çıkan haberlerini değerlendirirken Arda'nın fena halde çuvallamasını isteyen bir kitlenin olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Galatasaray seçimleri için çarpıcı ifadeler kullanan Demirkol, Arda’yı 2 yıl önce çok sevenlerin şimdi çuvallamasını istediklerini söyledi. İşte o değerlendirmelerden satır başları…

‘SENİ DE TANIMIYORLARDI SAYIN ÖZBEK’

Dursun Özbek seçimi kaybetmek için çok uğraştı. ‘Tüydüler’ dedi. Mustafa Cengiz’in yönetimi için ‘Tanımıyorum onları’ dedi. Seni de 3 yıl önce tanımıyorlardı sayın Özbek.

‘BAŞKAN FATİH TERİM’

Mustafa Cengiz yönetiminde önemli profesyoneller var. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Mustafa Cengiz’in en büyük avantajı Fatih Terim. Galatasaray’da başkan Fatih Terim. Galatasaray’da başkan Fatih Terim.

‘KALİTESİ 2 KATINA ÇIKARDI’

Beşiktaş’ın zaten bir deplasman oyunu vardı ancak skoru yoktu. Dün skor işini de hallettiler. Talisca ve Oğuzhan’ın oynadıkları oyun Beşiktaş için çok belirleyici oluyor. Beşiktaş’ta Marcelo’nun açığı kapatılamadı. Marcelo ile Pepe birlikte oynayabilseydi Beşiktaş’ın kalitesi 2 katına çıkardı.

‘TEK FORVETLE LİG BİTMEZ’

Ne olursa olsun tek forvet ile lig gitmez. Beşiktaş’ın bir forvete ihtiyacı var ama bu Negredo ile alakalı değil. Dün iyiydi, çok çalıştı. Alan boşalttı. mesela son pozisyonda Quaresma önüne yuvarlasa şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ama tek forvetle lig gitmez, Negredo dışında sadece Babel kalıyor.

‘LOVE DİĞER İSİMLERDEN BİLE ÖNDE’

Beşiktaş, Love için Alanya’dan izin alıp oyuncu ile görüşmüştür yoksa başına iş açarsın. Bence Love, diğer gündeme gelen isimlerden bile önde düşünülebilir.

‘ŞAMPİYONLUĞUN GÜÇLÜ ADAYI’

Emre, Mossoro ve Adebayor'u gözünü kırpmadan sahadan alıyorsan ve rakip hiç heyecanlanamıyorsa, kadro tamamın da ötesine geçmiş demektir. Başakşehir şampiyonluğun güçlü adayı.

‘ÇUVALLAMASINI İSTEYEN BİR KİTLE VAR’

Arda oyuna girdi, ilk ayağına topu aldı bir takıldı düştü. Tribünlerde bir kahkaha bir yuhalama karışımı tepki vardı. Kabul edelim ki Arda’nın fena halde çuvallamasını isteyen çok geniş bir kitle var. Bunun büyük bir çoğunluğu da iki yıl önce Arda’yı çok sevenler.

‘ÇOK GÜZEL BİR GOL ATTI’

Şimdi bu iki sene kötü geçti Arda açısından ama aynı maçın içinde öyle bir gol attı ki… Burdan nasıl çıkacağını da gösterdi. Seyretmesi keyifli, Arda için zorlukları var ama Arda için böyle bir mücadeleye ihtiyacı vardı. Yalnız Arda çok iyi bir kaleciye güzel bir gol attı.