Medipol Başakşehir’den Dursun Özbek’e teşekkür mesajı

Medipol Başakşehir Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'e teşekkür mesajı yayınladı. İstanbul ekibi ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Mustafa Cengiz'i de kutladı.

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan kısa açıklamada, “Sayın Dursun Özbek’e, Galatasaray Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı’na vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Sayın Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, başarılar dileriz” denildi.