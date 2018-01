Manchester United Alexis Sanchez transferini bitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal’de forma giyen golcü futbolcu Alexis Sanchez transferini bitirdi. Bir süredir devam eden görüşmelerde ezeli rakibi Manchester City’yi saf dışı bırakan Manchester United, Şilili golcü ile her konuda anlaştı. Anlaşma gereği Manchester United’daki geleceği tartışılan Henrikh Mkhitaryan, Arsenal’e gönderildi. Manchester United’dan haftalık 550 bin pound alacak olan Alexis Sanchez, Premier Lig’in en çok kazanan ismi olacak.

İngiltere Lig Kupası şampiyonu Manchester United`ın kupasının altı yok oldu Geçtiğimiz sezon Southampton'ı yenerek İngiltere Lig Kupas'nı müzesine götüren Manchester United, kupanın sütun tabanını kaybetti. Kimsenin ne olduğunu bilmediği sütun adeta buhar oldu uçtu! İlgili Haberi Oku

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Sanchez için Arsenal’e Mkhitaryan’ın yanı sıra 20 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Arsenal Kulübü ise bu takasın gerçekleşmesinin ardından Henrikh Mkhitaryan’ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Manchester United, sosyal medya hesabından Alexis Sanchez transferini yayınladığı bir video ile takipçilerine duyurdu. İngiliz devi, Alexis Sanchez’e video ile “Hoşgeldin” mesajı gönderdi.

Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 Ocak 2018