Lynetta Kizer Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Connecticut Sun forması giyen ABD’li Lynetta Kizer’i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Kizer ile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık sarı-lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek. 15 Şubat’tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer’ın başarıları ise şöyle:

2015-2016 Euroleague Women İstatistikleri:

14.0 Sayı – 7.2 Ribaunt – 1.8 Asist

Eurobasket 2017 – Bosna Hesek Milli Takımı:

19.8 Sayı – 9.2 Ribaunt – 1 Asist

Başarıları

2011 Shenzhen – Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)

2008 Buenos Aires – U18 FIBA Americas (Altın madalya)