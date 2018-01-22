Lynetta Kizer Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Connecticut Sun forması giyen ABD’li Lynetta Kizer’i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Kizer ile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık sarı-lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek. 15 Şubat’tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer’ın başarıları ise şöyle:
2015-2016 Euroleague Women İstatistikleri:
14.0 Sayı – 7.2 Ribaunt – 1.8 Asist
Eurobasket 2017 – Bosna Hesek Milli Takımı:
19.8 Sayı – 9.2 Ribaunt – 1 Asist
Başarıları
2011 Shenzhen – Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)
2008 Buenos Aires – U18 FIBA Americas (Altın madalya)
Son güncelleme: 17:25 | 22.01.2018