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Lakers taraftarı yarı sahadan şutu soktu, 100 bin dolar kazandı!

Geçtiğimiz gece oynanan Los Angeles Lakers - New York Knicks karşılaşmasının devre arasında düzenlenen bir etkinlikte, bir Lakers taraftarı yarı sahadan attığı şutta isabet bularak 100 bin dolarlık para ödülünün ödülünü sahibi oldu.
12:0622 Ocak 2018
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Lakers taraftarı yarı sahadan şutu soktu, 100 bin dolar kazandı!

NBA’de oynanan Los Angeles Lakers – New York Knicks karşılaşmasının devre arasında düzenlenen organizasyona katılan 27 yaşındaki bir Lakers taraftarı orta sahadan yaptığı atış isabet bulunca 100 bin dolar para ödülünün sahibi oldu…

İşte o anlar…

 

Daha öncede Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies karşılaşmasının 3. ve 4. çeyrekleri arasında düzenlenen bir etkinlikte, Jerald Acoba isimli 30 yaşındaki Kaliforniyalı bir izleyici, yarı sahadan attığı şutta isabet bularak 95 bin dolarlık  para ödülünün sahibi olmuştu.

21 Ocak 2018 Tahincioğlu All-Star maçında Asya Karması, Avrupa Karması`nı mağlup etti Tahincioğlu All-Star organizasyonu kapsamında yapılan müsabakada Asya Karması, Avrupa Karması'nı 151-142'lik skorla mağlup etti. Diğer etkinliklerde ise yetenek yarışmasını Yiğit Arslan, 3 sayı yarışmasını Brady Heslip ve smaç yarışmasını Onuralp Bitim kazandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Los Angeles Lakers NBA New York Knicks ödül yarışma
Son güncelleme: 12:19 | 22.01.2018
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