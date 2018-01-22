Lakers taraftarı yarı sahadan şutu soktu, 100 bin dolar kazandı!

Geçtiğimiz gece oynanan Los Angeles Lakers - New York Knicks karşılaşmasının devre arasında düzenlenen bir etkinlikte, bir Lakers taraftarı yarı sahadan attığı şutta isabet bularak 100 bin dolarlık para ödülünün ödülünü sahibi oldu.

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