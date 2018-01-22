Kayserispor Galatasaray hangi kanalda, maçı saat kaçta? Galatasaray’ın deplasman kabusu bitecek mi?

Ligteki 18. haftanın kapanış maçında Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Büyük çekişmenin yaşanacağı iki sarı kırmızılı ekibin maçını izlemek isteyen taraftarlar Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıtını arıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Heyecanlı bekleyişin sona ermesine kısa süre kala sahada yer alacak ilk 11'ler ve Galatasaray Kayseri maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detaylar haberimizde...

Son 4 deplasman maçından yenilgiyle ayrılan Galatasaray Kayserispor karşısında 3 puan için sahaya çıkacak.Takımı Galatasaray’ın başına geçtiği ilk karşılaşmada Göztepe’yi Türk Telekom Stadı'nda 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran Fatih Terim ikinci maç sınavını Kayserispor deplasmanın veriyor. Galatasaray’da yeni başkan seçilen Mustafa Cengiz de ilk kez tribünde yer alacağı karşılaşmada 3 yıldız oyuncusundan mahrum olarak sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekibin neler yapacağı merak edilirken taraftarların bir diğer merak ettiği soru ise maçın saat kaçta, hangi kanalda yayınlacağı. Peki Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte heyecanlı karşılaşmaya dair merak edilen ilk 11'ler hangi kanalda ve saat sorularının yanıtı…

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından Google’da araştırılan Süper Lig’in 18. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray Kayserispor maçı saat 20:00’de Kadir Has Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden taraftarlar Hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11’LER

Kayserispor: Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray Vural, DenizTürüç, Mendes, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera – Mariano, Serdar, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

GALATASARAY DEPLASMANDA 3 PUANA HASRET KALDI

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak eden taraftaların beIN Sports 1’den canlı izleyebileceği maçta Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son dış saha galibiyeti 8. haftada oynadıkları Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’a 5-1, Beşiktaş’a 3-0 ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

GALATASARAY’IN 3 YILDIZI OYNAMAYACAK

Galatasaray zorlu Kayseri deplasmanına 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Galatasaray’da sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Fernando Reges ile Gomis, karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak. Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Maç Günü #GalatasarayBugün 20:00BB. Kadir Has StadyumubeIN SPORTS 1 pic.twitter.com/mQlAwv6cHl — Kayserispor (@KayserisporFK) 22 Ocak 2018

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 44.KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek olan iki sarı kırmızılı ekibin maçınlarında Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETİ GALATASARAY ALDI

İki takımın karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Galatasaray, 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise rakibine karşı ligteki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

YENİ BAŞKAN KAYSERİ’YE ÇIKARTMA GELİYOR

Haftasonu yapılan ve sürpriz bir sonuçla Dursun Özbek’i geçerek Galatasaray’ın yeni başkanı seçilen Mustafa Cengiz, Kayseri deplasmanın takımını yalnız bırakmayarak ilk kez tribündeki yerini alacak.