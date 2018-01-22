Kayserispor Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim’e Selahattin Aydoğdu göndermesi

Galatasaray'ın Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesi tribünlere Selahattin Aydoğdu maskesi ile gelerek Fatih Terim'e gönderme yapmak isteyen taraftarlara polis müdahalede bulundu.

Galatasaray’ın Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maç öncesi kısa süreli bir gerilim yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Milli Takım’ın başındayken kavga ettiği Selahattin Aydoğdu, maça gelmese de adından söz ettirdi. Bazı Kayserispor taraftarları, Selahattin Aydoğdu maskeleri ile tribüne gelince kriz yaşanmasına neden oldu.

Rıdvan Dilmen`den Cüneyt Çakır`a: `Sana ne ya!` İlgili Haberi Oku

Karşılaşma öncesi tribüne maçı izlemeye gelen bir kaç taraftarın Selahattin Aydoğdu maskesi ile gelmesine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Maskelere el koyan polis, gerginliğin büyümesine izin vermedi.

FATİH TERİM İLE SELAHATTİN AYDOĞDU ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor' itirazları oldu ve kaldırılması istendi. Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim'i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de gece saat 20.15'te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu'yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan…' dedi. Aydoğdu da, Fatih Terim’e küfür etti.

Galatasaray`ın Kayserispor`a attığı ilk golde Cüneyt Çakır`dan tartışmalı karar Galatasaray'ın Kayserispor maçında bulduğu ilk golde ofsayt tartışması yaşandı. İlgili Haberi Oku

Dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın önceki akşam Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı öğrenildi.