CANLI | Kayserispor Galatasaray: 1-2 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Kayserispor Galatasaray maçı ile sona eriyor. Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanını kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise renktaşına karşı sürprize imza atarak ilk dört sırada yer alan İstanbul ekiplerinden uzaklaşmamanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor’a konuk oluyor. Cumartesi günü Mustafa Cengiz’in Dursun Özbek karşısında seçim zaferi elde ederken Galatasaray, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İlk devrenin flaş ekibi Kayserispor ise başarılı gidişatını Galatasaray karşısında da sürdürüp zirve takibine devam etmenin peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Kilit oyuncuları Maicon, Fernando ve Gomis’ten yoksun olarak Kayseri’ye giden Aslan’da Fatih Terim, saat 20.00’de başlayan zorlu karşılaşmada Belhanda’yı da yedekte başlatıyor. İlk dört sıradaki İstanbul ekiplerinden uzaklaşmak istemeyen Kayserispor’da ise bu sezon iddialı ekiplere karşı alınan sonuçlar dikkat çekiyor. Ligin ilk haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a 4-1 mağlup olduktan sonra Marius Sumudica’nın öğrencileri sırasıyla; Fenerbahçe (dep. 3-3), Trabzonspor (ev 0-0), Medipol Başakşehir (ev 1-1) ve Beşiktaş (ev 1-1) ile berabere kaldı.

İşte 11’ler:

KAYSERİSPOR: Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Marioano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Ndiaye, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren