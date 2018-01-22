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İngiliz taraftar rakip kalecinin su şisesini alıp içine işedi!

Middlesbrough taraftarı, QPR kalecisi Alex’in su şişesini maç sırasında alıp, içine işedi. Daha sonra işediği su şişesini kaleye geri gönderen bu kişi, karşılaşma sonrası gözaltına alındı.
09:0422 Ocak 2018
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İngiliz taraftar rakip kalecinin su şisesini alıp içine işedi!

İngiltere Premier Ligi'nin bir alt ligi Championship'te önceki gün oynanan QPR Middlesbrough karşılaşmasında sıradışı bir olay yaşandı. Middlesbrough'nun deplasmanda 3-0 kazandığı mücadelede konuk ekibin bir taraftarı, inanılmaz bir harekete imzasını attı. Middlesbrough'yu destekleyen ve QPR'nin bulunduğu kalenin hemen arkasında yer alan bu kişinin, kaleci Alex Smithies'in su şişesini onun görmediği bir anda aldığı ve kapağını açıp işediği ortaya çıktı.

İçip, içmediği belli değil!

Bir seyircinin telefonundan çektiği görüntüde taraftarın işedikten sonra su şişesini kaleye geri gönderdiği gözüktü. Kalecinin şişesinden su içip içmediği henüz bilinmezken, bu akıl almaz harekete imzasını atan taraftarın polis tarafından daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

İşte o anlar…

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Etiketler
championship iğrenç ingiltere QPR Middlesbrough
Son güncelleme: 09:08 | 22.01.2018
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