Hayri Kozak: Fatih Terim’i alıp kapıya koyduk

Galatasaray Divan Üyesi Hayri Kozak, TRT Spor’da katıldığı Spor Stüdyosu programında camia istediği için Fatih Terim’in Milli Takım’a gönderildiğini, Ünal Aysal ve ekibi tarafından kovulduğunu açıkladı.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. TRT Spor’da katıldığı Spor Stüdyosu programında gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kozak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için çarpıcı söylemlerde bulundu. İşte Hayri Kozak’ın açıklamalarından satır başları…

‘FATİH HOCA ELİMİZDEYKEN KAPIYA KOYDUK’

Tarihin en önemli başarıları Fatih Terim döneminde geldi. Böyle bir insanın nasıl gönderildiğini hatırlayın… Bir gün otururken işine son verildi. İnanılır gibi değil. Coşmuş gidiyor Galatasaray, o takımın başındaki adam ani bir kararla bir gün içinde evine gitti. Hiç kimse Fatih Terim'i camia istemiyorsa Milli Takım’a alamaz. Mukavele imzalansa bile yırtıp atılır. Niye gönderiyorsun adamı, gururuyla haysiyetiyle oynuyorsun.

‘TELEFON MESAJLARINI GÖREN KİŞİYİM’

Fatih Hoca elimizdeyken biz aldık kapıya koyduk. Ben o gün Florya'dayım, şimdi konuşturmayın beni. Fatih'in telefon mesajlarını gören kişiyim ben. Oralara girmeyelim şimdi. Bırakalım Fatih'i ne kadar çalıştırabiliyorsa çalıştırsın. Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a bişey kaybettiremez aksi şekilde sempatiklik ve enerji katar.

‘ORADA OLMASIYLA CAMİA ZARAR GÖRDÜ’

Mehmet Özbek'e gittim ‘bırak hem sen hem biz zarar görüyoruz, Antalya'ya git' dedim. Mehmet, ‘Abimle konuştuk, istemiyor bırakmamı’ dedi. Ben uyardım. İsim olarak orada bulunmasıyla camia zarar gördü.

‘MUSTAFA CENGİZ SIRADAN BİR İNSAN DEĞİLDİR’

Mustafa Cengiz’i çok dikkatli dinledim. Oyumu da ona verdim. Çok memnunum. Taraftar Galatasaray için çok önemli. Mustafa Cengiz’i taraftarlar seçtirdi iddiası çok ağır bir iddiadır. Ancak çok önemli payları vardır. Dursun Özbek neden seçime gittiğini anlatamadı. Bende kendisine seçim kararını geri çekmesini söyledim. Dönüp bakmadı bile. Mustafa Cengiz camiayı çok iyi tanır. Sıradan bir adam değildir. Galatasaray’a çok ilgili bir adamdır. Bütün projelerin içinde yaşayan bir arkadaşımızdır.

‘GALATASARAY’IN HAYATİ KONUSU MALİ DİSİPLİNDİR’

Mustafa Cengiz’in Galatasaray’ın mali gerçeklerini Dursun Özbek’ten alması lazım. Riva ve Florya projeleri çok önemli. Öncelikli olarak buradaki kar rakamlarını yükseltmemiz gerekiyor. Mustafa Cengiz bu konud hakkında ilgilenecektir.

‘124 MİLYON EURO’LUK TRANSFER YAPILDI’

Galatasaray’ın şu an transfer yapacak durumu bence yoktur. Sezon başında yapılan 9 transferlere 124 milyon Euro yatırım yapıldı üstelik borçlanarak. Bu isimler yaş ortalamaları 30’un altına düşmeyen isimler. Bu rakamların daha içerisinde primler, menajerlere ödenen paralar, stopajlar yok. Bu rakamlara bakmamız lazım. Bu yatırımların bize şampiyonluk getireceği garanti değil. Getirse dahi bu rakamları karşılayamayız.

NASIL OLMUŞ BİLEMİYORUM

21 yıldır giderimiz gelirimizden fazla. Mustafa Cengiz, tasarruf yapmaya başlamazsa işi çok zor. Biz cari harcamalarımızı düşürmediğimiz sürece hiç bir yarışa giremeyiz. Bu çok net. Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım'la seçim yarışına girmişti. Şimdi el sıkışmışlar, nasıl olmuş bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz…

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