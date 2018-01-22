Galatasaray’ın Kayserispor’a attığı ilk golde Cüneyt Çakır’dan tartışmalı karar

Galatasaray'ın Kayserispor maçında bulduğu ilk golde ofsayt tartışması yaşandı.

Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 20 dakikada Eren Derdiyok ile 2 gol birden buldu. Ancak Galatasaray’ın bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yasin Öztekin’in Eren Derdiyok’a orta yapan Rodrigues’e verdiği pasın ofsayt olduğu savunuldu.

Fatih Terim`den sürpriz karar! Belhanda ilk kez yedek Galatasaray'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın 11'inde Belhanda'nın olmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcuyu yedek bırakan Fatih Terim, Feghouli'yi forvet arkasına çekti. Belhanda, Galatasaray'a geldiğinden bu yana ilk kez bir lig maçında yedek kaldı. İlgili Haberi Oku

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta golden sonra tecrübeli hakemin etrafını saran Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazda bulundular. Ancak Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın devre arasında NTV Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında pozisyonun ofsayt olduğunu savundu.

Rıdvan Dilmen`den Cüneyt Çakır`a: `Sana ne ya!` İlgili Haberi Oku