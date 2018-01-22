Galatasaray’ın golcüsü Eren Derdiyok: ‘Sahada Fatih Terim’in felsefesi vardı’

Galatasaray'ın Kayserispor'un 3-1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Eren Derdiyok galibiyeti değerlendirdi. Eren, "İyi futbol oynadık, sahada hocanın felsefesi vardı. İkinci yarı neleri düzeltmemiz gerekirdi, bunları çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın deplasmanda Kayserispor’u 3-1 yendiği maçta takımının ilk iki golünü atan ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis’i aratmayan Eren Derdiyok, müsabakanın ardından kritik galibiyeti değerlendirdi.

Eren, “Çok kritik bir maç. Zor olacağını biliyorduk. İlk yarı çok iyi oynadık. Daha fazla atabilirdik. Kayseri ikinci yarıda baskı yaptı, iyi oynadı. Biz de çok mücadele ettik” dedi. Fatih Terim etkisinden de söz eden tecrübeli golcü, “İyi futbol oynadık, sahada hocanın felsefesi vardı. İkinci yarı neleri düzeltmemiz gerekirdi, bunları çalışacağız” ifadelerini kullandı. Galatasaray`da Garry Rodrigues Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku