Galatasaray’da Garry Rodrigues Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'le geçerken takımının 3. golünü atan Garry Rodrigues maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rodrigues, "Maçın genelinde çok pozitif şeyler vardı. Kazanmayı isteyen ve kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Baskı yediğimiz anlarda attığım gol çok önemliydi" dedi.

Galatasaray’ın deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Aslan’ın 90+2’de 3. golünü kaydeden Garry Rodrigues, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı hücum oyuncusu galibiyeti, “İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyorduk ve iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok iyi oynadık, skoru da bulduk. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi başladı. İyi başlamak çok önemliydi ve bunu başardığımız için ço mutluyuz” dedi.

Rodrigues, “Maçın genelinde çok pozitif şeyler vardı. Kazanmayı isteyen ve kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Baskı yediğimiz anlarda attığım gol çok önemliydi. Takımıma yardımcı oldum. Dikkat etmemiz gereken şeyler de var” ifadelerini kullandı. Kayserispor Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim`e Selahattin Aydoğdu göndermesi Galatasaray'ın Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesi tribünlere Selahattin Aydoğdu maskesi ile gelerek Fatih Terim'e gönderme yapmak isteyen taraftarlara polis müdahalede bulundu. İlgili Haberi Oku

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