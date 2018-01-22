Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Kayserispor’a övgü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının ikinci devresinde baskı yediklerini söyleyerek, “İyi bir takımla ve derin bir kadroyla oynadık” dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Açıkçası ilk yarı özellikle 25 dakika Galatasaray'ın bundan sonraki oynamak istediği futbolla ilgili herkes bir bilgi sahibi olmuştur. İkinci yarı bir baskı yedik. Başlayabileceğimiz en güçlü rakipten başladık. İyi bir takımla ve derin bir kadroyla oynadık. Kayserispor herkesi her yerde yenebilecek, her şeyi yapabilecek derin bir kadroya sahip. Kendi evlerinde de çok başarılılar. Ülkenin en fazla orta atıp golle buluşan takımlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica Cüneyt Çakır`a ateş püskürdü Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Kayserispor'da maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki var. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, “Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hiçbir hata hatırlamıyorum ki 3 puan kazanalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum İlgili Haberi Oku

Terim, 10 dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliği için “Hakkım olsaydı bir tane daha değiştirirdim. Oyunu dengede tutmak için. Nitekim topun tekrardan hakimi olduk. İkinci topları alıp oradan sonrada farka giden 4-5 tane pozisyon yakaladık. Bu arada 2-2 olabilirdi, 3-2 öne geçebilirdik. Kayserispor böyle bir takım. Ligde her maç bugünkü gibi zor olacak. Kolay olmayacak. Her takım devre arasını iyi geçirdi ve takviyeler yaptı” değerlendirmesinde bulundu.