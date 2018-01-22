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Galatasaray taraftarından Arda Turan’a yeni pankart

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı, gönderme içeren pankartlar yapmaya devam ediyor.
08:0922 Ocak 2018
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Galatasaray taraftarından Arda Turan’a yeni pankart

Başakşehir’e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı.

Galatasaraylı bir grup taraftar, Arda’nın ‘adamlık’ sözlerine gönderme yaparak Elmander ve Melo’ya sevgilerini dile getirdi.

Başka bir pankartta ise, “Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum” ifadeleri yer aldı.

Giresunspor taraftarı ise Başakşehir’le oynanan maçta “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” pankartını açmıştı.

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Etiketler
arda turan Başakşehir galatasaray pankart
Son güncelleme: 08:21 | 22.01.2018
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