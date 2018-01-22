Galatasaray taraftarından Arda Turan’a yeni pankart

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı, gönderme içeren pankartlar yapmaya devam ediyor.

Başakşehir’e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı.

Galatasaraylı bir grup taraftar, Arda’nın ‘adamlık’ sözlerine gönderme yaparak Elmander ve Melo’ya sevgilerini dile getirdi.

Başka bir pankartta ise, “Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum” ifadeleri yer aldı.

Giresunspor taraftarı ise Başakşehir’le oynanan maçta “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” pankartını açmıştı.

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