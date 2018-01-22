Fatih Terim’den sürpriz karar! Belhanda ilk kez yedek

Galatasaray'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın 11'inde Belhanda'nın olmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcuyu yedek bırakan Fatih Terim, Feghouli'yi forvet arkasına çekti. Belhanda, Galatasaray'a geldiğinden bu yana ilk kez bir lig maçında yedek kaldı.

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray’da, Belhanda sürprizi yaşandı. Zorlu deplasmanın 11’in Belhanda’ya yer vermeyen Fatih Terim, kanatta Yasin ve Rodrigues’e, forvet arkasında ise Feghouli’ye şans verdi. Belhanda, Galatasaray’a transfer olduktan sonra ilk kez ir lig maçında maça yedek kulübesinde başlayacak. Fatih Terim, cezalı olan Maicon’un yerine savunmanın ortasında Denayer’e, sakatlığı henüz geçmeyen Fernando’nun yerine ise Selçuk İnan’a formayı verdi.

Mustafa Cengiz: Fatih Terim nezaketen istifasını sundu İlgili Haberi Oku

Orta sahada Selçuk’un yanında Ndiaye’yi oynatan Fatih Terim, Mariano’yu sağ bekte, geçtiğimiz sezon taraftarın tepkisini çeken Latovlevici’ye ise sol bekte görevlendirdi. Fatih Terim, kalede Muslera, savunmanın ortasında ise Denayer’in yanında Serdar Aziz’i oynatmayı uygun buldu. Fatih Terim, sakat Gomis’in yerine de forvette Eren Derdiyok’u oynatacak.