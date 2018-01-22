Fatih Arda İpçioğlu’dan tarihi başarı

Fatih Arda İpçioğlu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama dalında Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk sporcu olacak.

Bu yıl 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye adına katılacak milli sporcuların isimleri belli oldu. Türkiye, 4 spor dalında toplam 8 sporcuyla katılacağı PyeongChang 2018'de, Kayakla Atlama dalında Olimpiyat tarihinde ilk kez temsil edilecek. Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) bugün duyurduğu isimler ile birlikte netleşen Türkiye’nin olimpiyat kadrosu; Alp Disiplini’nde 2, Kayaklı Koşu’da 3, Artistik Buz Pateni’nde 2 ve Kayakla Atlama’da 1 olmak üzere toplam 8 sporcudan oluşuyor. Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama dalında Türkiye adına yarışacak ilk sporcu olarak tarihe geçti.

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PyeongChang 2018'de milli formayı Kayaklı Koşu’da Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, Alp Disiplini’nde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, Kayakla Atlama’da Fatih Arda İpçioğlu ve PyeongChang 2018'e katılma hakkını daha önce 2017 Dünya Şampiyonası’nda aldıkları sonuç ile garantileyen Artistik Buz Pateni Buz Dansı çifti Alper Uçar ve Alisa Agafonova temsil edecek.

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Yaklaşık 5 bin sporcunun katılımının beklendiği PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Luge, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni sporlarında yapılacak.