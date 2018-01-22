Euroleague yönetimi Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u disipline sevk etti

Euroleague yönetimi, Instagram hesabından, "Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye’de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s….." ifadesiyle çirkin bir tehdit savuran Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u disipline sevk ettiğini açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken ve son olarak küfürlü bir paylaşımla “Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s…..” ifadeleriyle çirkin tehditler savuran Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketball Bağımsız Disiplin Mahkemesi’ne sevk edildi.

Euroleague yönetiminin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Cumartesi günü Panathinaikos Basketbol Kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos tarafından kişisel Instagram hesabında yapılan yorumların ardından Euroleague Basketball, özellikle de söz konusu en önemli katman olan taraftarlar iken rekabetten böylesi davranışların silinmesi için mümkün olan tüm çabaları sarf edeceğini açıkça ve kesin bir şekilde ortaya koyar. Taraftarları korumak ve tüm pay sahiplerine azami ölçüde saygı göstermek Euroleague Basketball ailesindeki tüm üyelerin (yönetim, oyuncular, koçlar, hakemler vb.) sorumluluğundadır. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos`dan Instagram`da küfürlü paylaşım İlgili Haberi Oku

SORUMLULUK BİLİNCİ VURGUSU

Aynı şekilde, tüm Euroleague Basketball üyeleri, kamuya mâl olmuş kişilikler oldukları için taraftarlar ve gençler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu etki önemli bir sorumluluk bilinci ile kullanılmalıdır. Rekabet ve mücadelenin, Avrupa spor kültürünün merkezinde yer almakta olduğunu anlamakla birlikte, turnuva organizasyonları ve yönetici organların örnek olması ve tüm bunların bir saygı ve iyi niyet çerçevesinde anlaşıldığını, aktif biçimde sürekli olarak öne çıkarması; sporun insanları provokasyon yerine tutku ile birleştiren bir köprü olarak kaldığını garanti etmesi gerekmektedir.

Euroleague Basketball, Giannakopoulos tarafından yapılan son açıklamaların azami ciddiyet seviyesine çıktığına ve lig ile Panathinaikos da dahil kulüplerin imaj ve itibarı için ciddi hasar yarattığına inanmaktadır. Kulüp, son yıllarda sahadaki performansı sayesinde uluslararası düzeyde elit bir itibar kazanmıştır. Bu itibar, bireysel bir kötü davranış tarafından bu şekilde gölgelenmemelidir. Bu tip davranışlar, kulübün ve ligin savunduğu değerlere tamamen aykırıdır.

KARAR İLERLEYEN GÜNLERDE

Euroleague Basketball Bağımsız Disiplin Mahkemesi tarafından Dimitris Giannakopoulos'a yönelik bir disiplin soruşturması açılması talep edilmiştir. İlerleyen günlerde ilgili görüşmelerin yapılmasının ardından bir karara varılacaktır.

Euroleague Basketball, pay sahiplerinin bir sonraki toplantısında bu yorumları görüşecek ve farklı önlemlerin alınmasına yönelik bir değerlendirme yapacaktır.”

GIANNAKOPOULOS’TAN CEVAP GECİKMEDİ

Soruşturmanın EuroLeague tarafından resmen duyurulmasının ardından Giannakopoulos da ilk açıklamasını yaptı. Kendisine açılan soruşturmayla ilgili konuşan Giannakopoulos, şunları söyledi:

“Birazcık aklı olan herkes, burada ceza alan kişinin kurban olduğunu fark eder. Suçu işleyen ben değilim. Suçu işleyen kişi sponsorun kendisi.” Yunan başkandan yine çirkin hareket! Türkleri hedef aldı THY Euroleague'de çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un 67-62 mağlup ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'un başkanı Dimitrios Giannakopoulos yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İlgili Haberi Oku