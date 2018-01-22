Eskişehirspor’da şok: Kaptan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'de maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'da kaptan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı. Erkan Zengin soruları yanıtsız bırakırken kararın kendisinden kaynaklanmadığını belirtti.

Eskişehirspor’un kaptanı Erkan Zengin, kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi. Erkan Zengin, bugün gerçekleşecek antrenman öncesi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi.

Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi. TFF 1. LİG | Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan İstanbulspor, rakibin 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku