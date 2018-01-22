Erkan Zengin’in ayrılığının ardından Eskişehirspor’dan açıklama

Eskişehirspor'da Erkan Zengin'in sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından kulüpten açıklama yapıldı. Sportif Direktör İzzet Erdoğan "Bu karar hem Erkan için hem Eskişehirspor için hayırlı olsun diyelim. Süreci beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdiye kadar bize ulaşan Erkan Zengin ile ilgili resmi bir teklif yoktu. Şimdi ufak ufak resmi teklifler gelmeye başladı" dedi.

Eskişehirspor kaptanı Erkan Zengin, Başkan Halil Ünal ile görüşmesinin ardından kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi. Erkan Zengin’in tesislerden ayrılmasının ardından takım antrenmana çıkarken, Teknik Direktör Yücel İldiz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz açıklamalarda bulundu. Yücel İldiz, Erkan Zengin ile ilgili yönetilen soruları cevaplamaktan kaçınırken, “Başkanla görüşmeler yaptık. Şunu söyleyebilirim. Önceden prensipler üzerine konuşmuştum başka bir şey söylemeyeceğim ama İzzet bey size gereken bilgiyi verecektir” dedi.

“Erkan için de, kulübümüz için de hayırlısı olsun”

Konuyla ilgili bir diğer açıklama, İzzet Erdoğan’dan geldi. Erkan Zengin için resmi tekliflerin gelemeye başladığını dile getiren Erdoğan, “Erkan Zengin Türkiye'ye mal olmuş iyi bir futbolcu kardeşimizdir. Talipleri var. Takımımızın durumu da malum. Erkan ile başkanımız oturup böyle bir karar aldılar. Bu karar hem Erkan için hem Eskişehirspor için hayırlı olsun diyelim. Süreci beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdiye kadar bize ulaşan Erkan Zengin ile ilgili resmi bir teklif yoktu. Şimdi ufak ufak resmi teklifler gelmeye başladı. Bizde hem futbolcumuzun hem de takımımızın geleceği açısından en uygununun böyle olacağını düşündük. Başkanım ve yönetimde buna karar vermiş demek ki. Bugün Erkan ile görüşme yaptılar. Erkan'da takım ile vedalaştı. Tesislerimizi şu an itibariyle terk etti. Ben tekrar söylüyorum; Erkan için de, kulübümüz için de hayırlısı olsun” şeklinde konuştu. Eskişehirspor`da şok: Kaptan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı TFF 1. Lig'de maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'da kaptan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı. Erkan Zengin soruları yanıtsız bırakırken kararın kendisinden kaynaklanmadığını belirtti. İlgili Haberi Oku

“Erkan Zengin transferi için görüşme yapabiliriz”

Basın sözcüsü Erdal Şahbaz ise Erkan Zengin’in mali değerini karşılamakta zorlandıklarını açıkladı. Erkan Zengin ile ilgilenen takımlarla görüşmelerin yapılabileceğini kaydeden Şahbaz, “Kulübümüze uzun süre emek veren geçen sene beraber geldiğimiz kaptanımızı Erkan Zengin ile karşılıklı bir görüşme yaparak Erkan Zengin'in transferine karar vermiş durumdayız. Birlikte görüştük, konuştuk, anlaştık. Erkan Zengin bizim için çok değerlidir. Burada olsa da olmasa da. Şunu çok iyi biliyoruz ki Erkan Zengin gideceği her kulübe katkı verecek kapasitede değerli bir oyuncudur. Fakat Eskişehirsporumzun geleceği açısından, Eskişehirspor için de bir yük olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu maddi açıdan söylüyorum. Bu lig bu rakamları taşıyamaz. Dolayısıyla bizler de kulübümüzün geleceği açısından, orta vadeli yapılanma açısından oyuncumuz ile böyle bir anlaşmaya vardık. Bugünden itibaren tüm kulüplerle Erkan Zengin transferi için görüşme yapabiliriz” diye konuştu. TFF 1. LİG | Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan İstanbulspor, rakibin 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku