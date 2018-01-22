CANLI İZLE: Kayserispor Galatasaray maçı izle! İşte Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar

18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanına çıkıyor. Kayserispor Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı yayınlacak kanallar listesini araştırmaya başladı. beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç, ilk 11'ler ve canlı anlatıma kadar tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı izleme yolları ve maçı yayınlayan yabancı kanalların listesi...

Futbola doymak isteyen taraftalar Galatasaray Kayserispor maçını canlı izlemenin yollarını araştırıyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan maçı canlı izleme yolları haberimizde. Ligin ikinci yarısına güzel başlangıç yapmak isteyen iki sarı kırmızılı ekip bugün 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı izleme yolları ve mücadeleyi yayınlayacak kanallar listesi…

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından Google'da araştırılan Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray Kayserispor maçı saat 20:00'de Kadir Has Stadı’nda başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen ama hangi kanalda yayınlanacağını merak eden taraftarlar Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1'den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM

Takımı Galatasaray'ın başına geçtiği ilk karşılaşmada Göztepe'yi Türk Telekom Stadı’nda 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Fatih Terim ikinci maç sınavını Kayserispor deplasmanında verecek. Önemli eksikleri bulunan Galatasaray’da tek hedef 3 puan ile sahadan ayrılmak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Kayserispor: Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray Vural, DenizTürüç, Mendes, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren

GALATASARAY DEPLASMANDA 3 PUANA HASRET

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak eden taraftaların beIN Sports 1'den canlı izleyebileceği maçta Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son dış saha galibiyeti 8. haftada oynadıkları Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'a 5-1, Beşiktaş'a 3-0 ve Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı: 11.386

Sembol: 29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 44.KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek olan iki sarı kırmızılı ekibin maçınlarında Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.