CANLI İZLE: Kayserispor Galatasaray maçı izle! İşte Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar
Futbola doymak isteyen taraftalar Galatasaray Kayserispor maçını canlı izlemenin yollarını araştırıyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan maçı canlı izleme yolları haberimizde. Ligin ikinci yarısına güzel başlangıç yapmak isteyen iki sarı kırmızılı ekip bugün 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı izleme yolları ve mücadeleyi yayınlayacak kanallar listesi…
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından Google'da araştırılan Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray Kayserispor maçı saat 20:00'de Kadir Has Stadı’nda başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen ama hangi kanalda yayınlanacağını merak eden taraftarlar Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1'den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE
KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM
Takımı Galatasaray'ın başına geçtiği ilk karşılaşmada Göztepe'yi Türk Telekom Stadı’nda 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Fatih Terim ikinci maç sınavını Kayserispor deplasmanında verecek. Önemli eksikleri bulunan Galatasaray’da tek hedef 3 puan ile sahadan ayrılmak.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER
Kayserispor: Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Güray Vural, DenizTürüç, Mendes, Umut Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren
GALATASARAY DEPLASMANDA 3 PUANA HASRET
Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak eden taraftaların beIN Sports 1'den canlı izleyebileceği maçta Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son dış saha galibiyeti 8. haftada oynadıkları Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'a 5-1, Beşiktaş'a 3-0 ve Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Bu akşam Kayserispor karşısında deplasman formamız ile sahadayız. #KSvGS #Hedef21 pic.twitter.com/ZRJ4f9ycXn
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Ocak 2018
MAÇI CANLI YAYINLACAK YABANCI KANALLAR
Klik Sport
Fox Soccer 2GO
O2TV Football
Sport Tv 1 (Portugal)
Eir Sport 2
Arena Sport 3 HD (Cro)
beIN Max 7 (Espana)
beIN Sports France 3 HD
BT Sport Extra 2 HD
Digi Sport 5 (Svk)
Sky Sport 4 (Germany)
Sport 2 (Hungary)
SuperSport 5 Za
Sport Tv 1 (Portugal)
SuperSport Maximo 1
TV3 Sport 1 (den)
Viasat Football Sweden
Viasat Football Norway
ViaPlay (denmark)
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway)
ViaPlay (sweden)
Fox Sports 2 Frekansı
Astra Uydusu
Frekans: 12188
Sembol: 27500
Polarizasyon: (H) Yatay
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı: 11.386
Sembol: 29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
Soyunma odamız hazır. #Çubuklu formamızla sahaya çıkacağız.#Kayserispor pic.twitter.com/AsGaEjazqR
— Kayserispor (@KayserisporFK) 22 Ocak 2018
GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 44.KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek olan iki sarı kırmızılı ekibin maçınlarında Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.