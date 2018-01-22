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Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs maç dönüşü kaza yaptı

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçının ardından siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya yolunda kaza yaptı. Taraftarlarların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
09:2522 Ocak 2018
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Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs maç dönüşü kaza yaptı

Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya’ya 9 km kala kaza yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, refüje devrilen otobüste ağır yaralının bulunmadığı belirtildi.

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Etiketler
Antalyaspor beşiktaş kaza
Son güncelleme: 09:57 | 22.01.2018
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