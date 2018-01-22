Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs maç dönüşü kaza yaptı
Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçının ardından siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya yolunda kaza yaptı. Taraftarlarların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya’ya 9 km kala kaza yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, refüje devrilen otobüste ağır yaralının bulunmadığı belirtildi.
Son güncelleme: 09:57 | 22.01.2018