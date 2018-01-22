Avrupa Salon Hokey Şampiyonası’nın en iyisi Türkiye

20-21 Ocak 2018 tarihleri arasında Slovenya'nın Apace kentinde oynanan EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonasında, Hokey A Milli Kadın Takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Türkiye Salon Hokey Kadınlar Milli Takımı final maçında Slovakya'yı 8-2 yenerek Avrupa 3. liginden 2. lige yükseldi.

Slovakya ve Slovenya’nın da mücadele ettiği EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde Milliler Slovakya’yı 5-2, Slovenya’yı ise 10-1’lik skorla geçti. Şampiyona’nın son günüde ise Slovakya’yı 8-3, Slovenya’yı ise 6-1 mağlup eden A Milli Kadın Takımı, 1. ve 2.’nin karşı karşıya geldiği final maçında Slovakya’yı 8-2 mağlup ederek EuroHockey Indoor Championship III Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası’nı namağlup tamamlayarak EuroHockey Indoor Championship II’ye yükseldi.

Şampiyona’nın gol kralı ve en iyi oyuncusu ise Millilerde Fatma Songül Gültekin seçildi.