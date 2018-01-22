Arda Turan Galatasaray’a neden gelmedi? Ayhan Akman açıkladı

Galatasaray'da Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, merak edilen konulara açıklık getirdi. Arda Turan transferinin sezon başında düşünüldüğünü belirten Ayhan Akman, yıldız futbolcunun maliyeti nedeniyle tercih edilemediğini söyledi.

Galatasaray’da görevine son verilen Teknik Direktör Igor Tudor’un yardımcısı olarak görev yapan ve Hırvat çalıştırıcı ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman,Arda Turan transferi ile ilgili konuştu. TRT Spor’a konuk olan Ayhan Akman, Arda Turan transferinin sezon başında gündeme geldiğini doğruladı. Kendisine düşüncesi sorulduğunda Galatasaray’ın Arda Turan’a ihtiyacı olduğunu söylediğini belirten Ayhan Akman, transferin yüksek meblağlar nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

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Ayhan Akman, Arda Turan transferi ile ilgili şunları söyledi:

“Arda Turan ismi sezon başında geçti. Yüksek meblağlar vardı maddi olarak. Bana sorulduğunda, Galatasaray’ın Arda’ya ihtiyacı olduğunu söyledim. Arda’nın adamlığına ve karakterine inandığım için, başarılı olacağına inandığım için pozitif baktım. Transfer tamamen başkan ve yönetimin kararındaydı. Zaten maliyeti yüksek bir oyuncuydu, olmadı.”

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TUDOR’UN FİKRİYDİ

Fenerbahçe maçına üçlü savunma ile başlanması hakkında da konuşan Ayhan Akman “Fenerbahçe maçında 3’lü oynamak tamamen Tudor’un fikriydi… Ben Tudor’a bu fikrine katılmadığımı söyledim. İşin içinde biri olarak söylüyorum biz başından beri 4’lü savunma üzerinde çalıştık. Hazırlıksız ve ani bir karar ile o maça 3’lü çıktık” dedi.

Sözleşmesi gereği 5 aylık çalışmadığı ücreti almadığını söyleyen Ayhan Akman, “Sezon sonuna kadar alacakların ödenmesi konusunda teklif oldu. Ben de hayır dedim. Çalışmadığım dönemin parasını Galatasaray’dan almam. Bu konu böyledir benim için” ifadelerini kullandı.