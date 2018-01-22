Antalyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili 5 gözaltı

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların üzerinden yanıcı ve kesici aletler ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Beşiktaş taraftarının maça gelirken taşıdığı aletler şoke etti!

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında dün yapılan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı maçla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların üzerinde çıkan yanıcı ve kesici aletlerin ele geçirildiği ve 5 taraftarların da gözaltına alındığı belirtildi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“21.01.2018 günü saat 19.00'da, İlimiz Antalya Stadyumunda Antalyaspor – Beşiktaş profesyonel futbol takımları arasında oynanan Süper Lig futbol müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan tedbirler kapsamında müsabakayı izlemek üzere ilimize gelen Beşiktaş taraftarlarının, ilimize intikal ettiği güzergahlar üzerinde oluşturulan araç kapama ve yol kontrol uygulama noktalarında, taraftarları taşıyan otobüsler ve otobüslerde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet Pala tabir edilen bıçak, 1 adet Büyük Av Bıçağı, 1 adet Muştalı Av Bıçağı, 1 adet Çakı tabir edilen bıçak, 1 adet Satır, 1 adet Muşta, 3 adet Meşale, 1 adet Biber Gazı ve 1 adet sopa ele geçirilmiştir. Ele geçirilen metaryellerle ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca, Misafir takım (Beşiktaş) tribününden içeriye Maytap sokmak isteyen 1 Suça sürüklenen çocuk ile, Misafir takım taraftarına ait tribünde maytap bulundurduğu ve başkasına ait Passolig kartı ile müsabaka alanına girdiği tespit edilen 1 şahıs yakalanmıştır.”

Açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.