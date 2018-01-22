22 Ocak transfer gündemi: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Cenk Tosun'un transferiyle takımın birinci forveti haline gelen Negredo'nun düşük performası sonrasında Beşiktaş'ın bir forvet transferi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Transfer yapmayacağı konuşulan Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması sonrada işler değişti her an bir isim açıklayabilir. Galatsaray'da ibre yine Fatih Terim'in gözdesi Cengiz Ünder'e döndü. Sol bek transferiyle takımını güçlendiren Trabzonspor şimdilik sessizliğini koruyor. İşte 22 ocak transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları...

Beşiktaş’ta performası tartışılan Negredo’nun yeterli olmayacağını düşünen taraftarlar kulübe transfer baskısı yapıyor. Transferin sessiz takımları Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer döneminin sona ermesine günler kala atağa kalkması bekleniyor. Yaptığı Filip Novak transferiyle defans hattını güçlendiren Trabzon yeni tranfer yapıp yapmayacağı merak konusu. İşte 22 Ocak transfer gündemi…

FENERBAHÇE TRANSFER ATAĞINA KALKIYOR

Mali kriterler yüzünden takıma transfer yapmayacağı söylenen Fenerbahçe’de sponsorluk anlaşması sonrasında işler değişti. İngiliz basınına açıkladı: F.Bahçe, Davy Klaassen ile ilgileniyor. Sportif direktör Steve Walsf bu görüşmeleri sürdürüyor. Everton’ın hocası Sam Allardyce, kulübün transferleri hakkında İngiliz basınına açıklamalar yaparken, sarı lacivertli taraftlarları sevindirecek bir itirafta bulundu.

Cenk Tosun ve Theo Walcott’u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos’a gitti. Lennon’a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise Fenerbahçe ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Fenerbahçe’nin sezon sonuna kadar kiralamak istediği yazılan Klaassen için Everton sezon başında Ajax’a 27 milyon Euro ödedi. Vincent Janssen’in Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşı olan 24 yaşında yıldız, bu sezon performansı ile mavi beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

GALATASARAY’DAN CENGİZ İÇİN PRES

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in takımında en çok görmek istediği isimlerin başında yer alan Cengiz Ünder için yoğun mesai harcıyor. Transfer için tüm imkanların kullanılmasını isteyen Fatih Terim bu dileğini yeni başkan Mustafa Cengiz’e iletti ve olumlu yanıt aldı.

Sarı kırmızılı takımı en çok zorlayan durum ise genç yıldızın pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor olması. Almanya ve İtalya’dan birçok takımın transfer etmek istediği Ünder’i Roma’da İtalya liginde yer alan bir takıma kiralamak istiyor.

İŞTE DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Forvet transferi konusundaki hedefleri arasında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Meksikalı yıldızı Chicharito'yu da bulunduran Beşiktaş, menajerler aracılığıyla yıldız ismin kulübüyle görüşmelere başladı. (Fanatik)

Beşiktaş, forvet transferinde B Planı'nı Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro'luk (14 milyon tL) teklifte bulundu. (Fanatik)

Menajerler, Nijeryalı oyuncuyu Obi Mikel’i bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye getirmeyi teklif etti. (Fanatik)